НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2023 рік — Finance.ua

НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2023 рік
Національний банк України прогнозує уповільнення інфляції в Україні. Цьому сприятимуть низка факторів, у тому числі заходи НБУ.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Інфляція в Україні у лютому знизилася до 24,9%. Зниження інфляції розпочалося раніше та відбувається швидше, ніж прогнозував НБУ.
Інфляція знижуватиметься надалі, у тому числі завдяки заходам Національного банку з посилення привабливості гривневих активів і підтримання курсової стабільності.
Подальше зростання привабливості строкових депозитів у гривні на тлі зниження тиску в готівковому сегменті валютного ринку спонукатиме вкладників нарощувати заощадження в національній валюті. Це посилюватиме стійкість валютного ринку та захистить міжнародні резерви, що підтримає подальше поліпшення курсових та інфляційних очікувань.
Зменшенню інфляційного тиску також сприятиме зниження світової інфляції, у тому числі через здешевлення енергоносіїв, та ефект високої бази порівняння першого року повномасштабної війни. Обмежуватиме зростання цін й відносно стриманий споживчий попит.
Водночас вагомими ризиками для інфляційної динаміки залишаються тривалість й інтенсивність бойових дій та подальше руйнування об’єктів критичної інфраструктури. Актуальними є також ризики:
- додаткових бюджетних потреб і значних квазіфіскальних дефіцитів в енергетичній сфері;
- ускладнення чи припинення роботи «зернового коридору»;
- передчасного пом’якшення монетарної політики провідними центральними банками у відповідь на посилення загроз для фінансової стабільності, що може призвести до повільнішого зниження світової інфляції, а також посилення волатильності на світових фінансових ринках.
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