НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2023 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2023 рік

Особисті фінанси
118
НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2023 рік
НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2023 рік
Національний банк України прогнозує уповільнення інфляції в Україні. Цьому сприятимуть низка факторів, у тому числі заходи НБУ.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Інфляція в Україні у лютому знизилася до 24,9%. Зниження інфляції розпочалося раніше та відбувається швидше, ніж прогнозував НБУ.
Інфляція знижуватиметься надалі, у тому числі завдяки заходам Національного банку з посилення привабливості гривневих активів і підтримання курсової стабільності.
Читайте також
Подальше зростання привабливості строкових депозитів у гривні на тлі зниження тиску в готівковому сегменті валютного ринку спонукатиме вкладників нарощувати заощадження в національній валюті. Це посилюватиме стійкість валютного ринку та захистить міжнародні резерви, що підтримає подальше поліпшення курсових та інфляційних очікувань.
Зменшенню інфляційного тиску також сприятиме зниження світової інфляції, у тому числі через здешевлення енергоносіїв, та ефект високої бази порівняння першого року повномасштабної війни. Обмежуватиме зростання цін й відносно стриманий споживчий попит.
Місце для вашої реклами
Водночас вагомими ризиками для інфляційної динаміки залишаються тривалість й інтенсивність бойових дій та подальше руйнування об’єктів критичної інфраструктури. Актуальними є також ризики:
  • додаткових бюджетних потреб і значних квазіфіскальних дефіцитів в енергетичній сфері;
  • ускладнення чи припинення роботи «зернового коридору»;
  • передчасного пом’якшення монетарної політики провідними центральними банками у відповідь на посилення загроз для фінансової стабільності, що може призвести до повільнішого зниження світової інфляції, а також посилення волатильності на світових фінансових ринках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.