НБУ актуалізував підходи до управління ризиками в банках — Finance.ua

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НБУ актуалізував підходи до управління ризиками в банках

Казна та Політика
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НБУ актуалізував підходи до управління ризиками в банках
НБУ актуалізував підходи до управління ризиками в банках
Національний банк України з урахуванням оновлених норм законодавства Європейського Союзу та вимог Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» актуалізував підходи до управління ризиками в банках і банківських групах, передає Banker з посиланням на НБУ.
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Змінами передбачено:
  • відокремлення в архітектурі операційного ризику ризиків інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної безпеки (з виокремленням у його складі кіберризику), а також запровадження визначення цих ризиків;
  • уточнення загальних підходів до управління ризиками інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної безпеки з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують питання функціонування інформаційних систем та інформаційної безпеки в банках;
  • удосконалення вимог до управління ринковим ризиком, зокрема:
  • створення «трейдинг-деск» для управління інструментами торгової книги;
  • уточнення критеріїв віднесення інструментів до торгової та банківської книг;
  • запровадження вимоги щодо визначення заходів, пов’язаних із припиненням дії індикаторів грошового та валютного ринків;
  • включення до управлінської звітності про ризики інформації про відкриті провадження у справах за участю банку або його керівника чи власника істотної участі;
  • можливість організації системи управління ризиками в банківській групі без урахування учасників, показники яких можуть не враховуватися в консолідованій звітності групи.
Кінцевий термін доопрацювання внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів щодо управління ризиками з урахуванням цих змін установлено 1 жовтня 2023 року.
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Крім того, уточнено терміни запровадження банками розрахунку мінімального розміру ринкового ризику, зокрема:
  • розроблення внутрішньобанківських положень щодо розрахунку мінімального розміру ринкового ризику банки мають забезпечити до 01 жовтня 2023 року;
  • здійснення тестових розрахунків та надання інформації про його результати Національному банку — упродовж листопада-грудня 2023 року;
  • розрахунок мінімального розміру ринкового ризику згідно з оновленими вимогами — починаючи з 29 грудня 2023 року (станом на 01.01.2024).
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За матеріалами:
Banker.ua
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