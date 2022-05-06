Названо всі недоліки увімкненого VPN — Finance.ua
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Названо всі недоліки увімкненого VPN

Вчора 23:18Технології&Авто
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VPN-сервіси часто називають одними з кращих рішень для забезпечення анонімності. Проте ніхто не говорить, які є недоліки у цих програм.
А їх насправді багато.
Збільшення споживання трафіку. Залежно від протоколу, об’єм трафіку з увімкненим VPN збільшується на 4,5-20%.
Блокування акаунту. В різних сервісах ваш акаунт можуть заблокувати, особливо на стрімінгових платформах, які ліцензують контент лише для деяких країн. Якщо адміністрація побачить, що користувач використовує VPN для доступу до обмеженого контенту, до нього можуть застосувати блокування.
Конфіденційність. Насправді VPN-сервіс не гарантує повної анонімності. Замість IP-адреси користувача можна ідентифікувати іншими шляхами — за цифровими відбитками, cookie-файлами, факторами поведінки тощо.

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За матеріалами: ITsider.
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