Названо продукти, на які обвалився попит — Finance.ua
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Названо продукти, на які обвалився попит

Особисті фінанси
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Операційний директор Novus Олексій Панасенко в інтерв’ю «Главкому» розповів, на які продукти після початку повномасштабної війни з рф обвалився попит. За його словами, насамперед це непродовольчі товари не першої необхідності, пише agronews.ua.
«Люди зараз максимально зосереджені на покупках товарів, які їм потрібні. Якщо говорити про продукти, то покупці відмовляються від того, що для них сьогодні не має якогось вирішального значення. Насамперед ми фіксуємо падіння продажів кондитерських виробів: різні торти, тістечка тощо», — повідомив операційний директор.
Як не дивно, каже Панасенко, не зафіксовано зростання продажів алкогольних напоїв — там ситуація стабільна і суттєво продажі не змінюються. Попри всі побоювання, люди більше пити не стали.
Найбільше просіли товари високого цінового сегменту. Просів сегмент риби, насамперед свіжої. Ціна відразу ж змінилася на лосось, форель, річкову рибу — і тому там падіння продажів є досить значним. У м’ясі знизилися продажі яловичини та баранини, тобто тієї продукції, яка не є першочерговою і купується більше, щоб побалувати себе. Росте попит на курку, на свинину.
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Багато категорій втрачено просто через відсутність асортименту — ті ж соуси та кетчупи, солодкі напої та напої загалом.
Виходячи з категорій повсякденного попиту, дещо просіли традиційні молочні вироби.
«Але ми перебуваємо в Києві, і я оцінюю ситуацію виходячи з місцевого ринку. Часто говоримо про те, що люди повертаються до Києва, але дорослі, очевидно, повертаються швидше за дітей», — пояснив ситуацію Операційний директор Novus.
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За матеріалами:
agronews
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