Названо продукти харчування, ціни на які контролюватиме місцева влада — Finance.ua

Названо продукти харчування, ціни на які контролюватиме місцева влада

Кабінет Міністрів України доручив обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держпродспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль за встановленням роздрібних цін на низку товарів.

Відповідна постанова КМУ оприлюднена на офіційному урядовому порталі (№ 233 від 6 березня 2022 р.).

Згідно з документом, обласні адміністрації контролюватимуть ціни:

на борошно пшеничне, макаронні вироби,

батон, хліб, крупу гречану, крупу вівсяну,

свинину, яловичину, птицю (тушки курячі),

молоко, вершкове масло, сметану, яйця курячі, олію соняшникову та цукор кристалічний.

Крім того, відбуватиметься контроль роздрібних цін на капусту білокачанну, цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні та антибактеріальні ліки, бензин А-95, дизпаливо та зріджений газ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною