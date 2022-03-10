Названо продукти харчування, ціни на які контролюватиме місцева влада — Finance.ua

Кабінет Міністрів України доручив обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держпродспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль за встановленням роздрібних цін на низку товарів.
Відповідна постанова КМУ оприлюднена на офіційному урядовому порталі (№ 233 від 6 березня 2022 р.).
Згідно з документом, обласні адміністрації контролюватимуть ціни:
Крім того, відбуватиметься контроль роздрібних цін на капусту білокачанну, цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні та антибактеріальні ліки, бензин А-95, дизпаливо та зріджений газ.