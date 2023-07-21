Названо найпроблемніші великі кросовери з пробігом — Finance.ua

Названо найпроблемніші великі кросовери з пробігом Сьогодні 21:04 — Технології&Авто

Названо найпроблемніші великі кросовери з пробігом

Британське видання Whatcar.com спільно зі страховою компанією MotorEasy склало список найпроблемніших автомобілів на вторинному ринку. Для цього вони провели опитування серед 25 тисяч власників таких машин.

Усіх респондентів попросили розповісти про всі проблеми, з якими вони зіткнулися за два останні роки експлуатації своєї машини. На підставі отриманих даних експерти склали рейтинг автомобілів, які найчастіше ламаються. Для зручності всі машини були розбиті за окремими категоріями. Розглянемо найпроблемніші великі кросовери з пробігом.

Відкриває рейтинг Land Rover Discovery Sport (2014 — т.ч.). На нього поскаржилися 44% респондентів. Як результат — перше місце в рейтингу найпроблемніших великих кросоверів. За словами опитаних, у більшості випадків поїздки до сервісного центру були пов’язані з поломками двигунів, а також неполадками з кермовим керуванням та вихлопною системою. Для більшості 34% автомобілістів ремонт машини був безкоштовним. Втім, у деяких випадках сума ремонту сягала 1500 фунтів стерлінгів.

Також до антирейтингу великих кросоверів потрапили Nissan X-Trail (2014−2021) і Ford Kuga (2008−2013).

Нагадаємо, українці масово пересідають на кросовери і все рідше купують седани.

Довідка Finance.ua:

українці стали активніше купувати повністю електричні автомобілі. Уподобання водіїв відрізняються залежно від регіонів. Про це розповілив асоціації «Укравтопром». Загалом за першу половину 2023 року в Україні купили 12,6 тисячі електромобілів. Це втричі більше за показники 2022 року за аналогічний проміжок часу;

у першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Про це повідомляє Укравтопром. З січня по червень кияни придбали — 8911 нових авто.



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