Названо найпотужніші Android-смартфони світу — Finance.ua
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Названо найпотужніші Android-смартфони світу

Фондовий ринок
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Названо найпотужніші Android-смартфони світу. Йдеться про пристрої, що продаються на глобальному ринку. Цифри у рейтингових списках були розраховані з 1 до 30 листопада 2022 року. Результати представляють середні бали, а не найвищі, і, отже, вони більш репрезентативні. Про це йдеться на сайті бенчмарку.
Місце лідера вже другий місяць поспіль займає ROG Phone 6 із чіпом Snapdragon 8+ Gen 1 усередині. У тестах продуктивності він у середньому набирає 1117968 балів.
Друге місце дісталося ROG Phone 6 Pro — тут теж без змін, а ось замикає трійку лідерів цього разу компактний 5,9-дюймовий Asus ZenFone 9. Малий, та вдалий, як кажуть.
У рейтингу субфлагманів «король» нарешті змінився — базовий флагман Xiaomi обігнав realme GT Neo 3. Лідер працює на базі Dimensity 8100-Ultra, має основну камеру на 108 Мп і підтримує 120-ватну зарядку.
За матеріалами:
internetua.com
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