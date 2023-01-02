Названо найпотужніші Android-смартфони світу — Finance.ua

Названо найпотужніші Android-смартфони світу 02.01.2023, 00:18 — Фондовий ринок

Названо найпотужніші Android-смартфони світу. Йдеться про пристрої, що продаються на глобальному ринку. Цифри у рейтингових списках були розраховані з 1 до 30 листопада 2022 року. Результати представляють середні бали, а не найвищі, і, отже, вони більш репрезентативні. Про це йдеться на сайті бенчмарку.

Місце лідера вже другий місяць поспіль займає ROG Phone 6 із чіпом Snapdragon 8+ Gen 1 усередині. У тестах продуктивності він у середньому набирає 1117968 балів.

Друге місце дісталося ROG Phone 6 Pro — тут теж без змін, а ось замикає трійку лідерів цього разу компактний 5,9-дюймовий Asus ZenFone 9. Малий, та вдалий, як кажуть.

У рейтингу субфлагманів «король» нарешті змінився — базовий флагман Xiaomi обігнав realme GT Neo 3. Лідер працює на базі Dimensity 8100-Ultra, має основну камеру на 108 Мп і підтримує 120-ватну зарядку.

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