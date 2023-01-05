Названо найпопулярніші напрями фрилансу (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найпопулярніші напрями фрилансу (інфографіка)

Особисті фінанси
45
  • розробка ботів — 24%,
Названо найпопулярніші напрями фрилансу (інфографіка)
На 20% стало більше виконавців за напрямками «Інфографіка», «Іконки та піксельна графіка». На 21% — «Логотипи», «Обробка фото», «Банери», «Оформлення сторінок у соціальних мережах». На 23% збільшилася кількість виконавців у спеціалізації «Дизайн візиток», на 25% — «Розробка шрифтів», на 27% — «Дизайн мобільних додатків».
Український бізнес готувався до виходу на нові європейські та міжнародні ринки, адаптовував свої інтернет-ресурси до вимог мовного закону.

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.