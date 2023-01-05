Названо найпопулярніші напрями фрилансу (інфографіка) — Finance.ua

Названо найпопулярніші напрями фрилансу (інфографіка) Сьогодні 08:09 — Особисті фінанси



розробка ботів — 24%,



На 20% стало більше виконавців за напрямками «Інфографіка», «Іконки та піксельна графіка». На 21% — «Логотипи», «Обробка фото», «Банери», «Оформлення сторінок у соціальних мережах». На 23% збільшилася кількість виконавців у спеціалізації «Дизайн візиток», на 25% — «Розробка шрифтів», на 27% — «Дизайн мобільних додатків».

Український бізнес готувався до виходу на нові європейські та міжнародні ринки, адаптовував свої інтернет-ресурси до вимог мовного закону.

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