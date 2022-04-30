Названо найпопулярніші автомобілі, що найбільше купують в Європі у 2022 році — Finance.ua

Названо найпопулярніші автомобілі, що найбільше купують в Європі у 2022 році

Нові дані Jato Dynamics показали, що у березні кількість зареєстрованих нових автомобілів у Європі впала на 19% у річному обчисленні, тоді як гібридні та електричні моделі продаються краще, ніж дизельні.

Кількість реєстрацій на 27 європейських ринках впала до 1116419, що на 33% менше, ніж у березні 2020 року, і на 37% менше, ніж у березні 2019 року до пандемії.

Обсяг за перший квартал 2022 року на 10% нижчий, ніж у 2020 році, — 2,73 млн, що є найнижчим рівнем із 1985 року.

В Jato кажуть, що падіння продажів було «результатом невизначеності, що зберігається, щодо наявності нових автомобілів і вторгнення Росії в Україну».

«Хоча Україна не є великим ринком для експорту автомобілів з Європи, з невеликим ринком по відношенню до її населення, вона залишається важливим джерелом автомобільних запчастин для великих європейських OEM-виробників», — сказав Феліпе Муньйос, глобальний аналітик Jato.

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Падіння продажів у самій Україні також позначилося на загальному реєстраційному номері для Європи. Торік у країні було продано близько 103 300 нових автомобілів, що зробило її 20-м за величиною ринком на континенті.

Найпопулярніші автомобілі в Європі в 2022 році

Tesla Model 3 — 23 013 одиниці. Tesla Model 3 має шалений успіх у Європі, очоливши чарти продажів за березень з продажами 23 013 одиниць. Навіть модель Standard Range може проїхати 254 милі без заряджання, а модель Long Range пропонує до 348 миль. Це також дуже швидко, спринт від 0 до 62 миль на годину за 5,8 секунд. Є також модель Performance, яка ще не надійшла до Європи.

Tesla Model 3 має шалений успіх у Європі, очоливши чарти продажів за березень з продажами 23 013 одиниць. Навіть модель Standard Range може проїхати 254 милі без заряджання, а модель Long Range пропонує до 348 миль. Це також дуже швидко, спринт від 0 до 62 миль на годину за 5,8 секунд. Є також модель Performance, яка ще не надійшла до Європи. Peugeot 208 — 21 026 од. Peugeot 208 займає третій місяць поспіль друге місце, отримавши перевагу від Model 3. Його популярності, безсумнівно, сприяють великі зміни відповідно до нової мови дизайну Peugeot. Його універсальність і доступна ціна залишаються привабливими, оскільки він пропонується з бензиновими, дизельними та електричними силовими агрегатами.



Peugeot 208 займає третій місяць поспіль друге місце, отримавши перевагу від Model 3. Його популярності, безсумнівно, сприяють великі зміни відповідно до нової мови дизайну Peugeot. Його універсальність і доступна ціна залишаються привабливими, оскільки він пропонується з бензиновими, дизельними та електричними силовими агрегатами. Tesla Model Y — 18 968. Нова Tesla Model Y продовжує успіх свого молодшого брата Model 3: у березні було продано 19968 автомобілів. Авто надійшло у продаж в Європі тільки в лютому, а також стало автомобілем, що найбільше продається у Великобританії минулого місяця, незважаючи на те, що в даний час воно доступне тільки в дорогій комплектації Long Range з запасом ходу 315 миль і потужністю 434 к.с.



Нова Tesla Model Y продовжує успіх свого молодшого брата Model 3: у березні було продано 19968 автомобілів. Авто надійшло у продаж в Європі тільки в лютому, а також стало автомобілем, що найбільше продається у Великобританії минулого місяця, незважаючи на те, що в даний час воно доступне тільки в дорогій комплектації Long Range з запасом ходу 315 миль і потужністю 434 к.с. Volkswagen Golf — 16 784. Відродження Volkswagen Golf призвело до того, що найпопулярніший німецький хетчбек/універсал піднявся на четверте місце. Схоже, що модель продовжить свої високі продажі у 2022 році після того, як минулого року вона стала бестселером у Європі. Він дуже постраждав від обмежень пропозиції, але попит залишався високим. Востаннє він був оновлений у 2020 році з редизайном та вибором бензинових, дизельних та гібридних силових агрегатів.



Відродження Volkswagen Golf призвело до того, що найпопулярніший німецький хетчбек/універсал піднявся на четверте місце. Схоже, що модель продовжить свої високі продажі у 2022 році після того, як минулого року вона стала бестселером у Європі. Він дуже постраждав від обмежень пропозиції, але попит залишався високим. Востаннє він був оновлений у 2020 році з редизайном та вибором бензинових, дизельних та гібридних силових агрегатів. Dacia Sandero — 16 778. Продажі дуже доступного суперміні Dacia Sandero в березні зросли на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, посівши цього місяця четверте місце, яке раніше очолювало список. Торік покупка стала ще більш привабливою з появою моделі нового покоління, оснащеної значно покращеним обладнанням, таким як світлодіодні фари та інформаційно-розважальна система із сенсорним екраном.



Продажі дуже доступного суперміні Dacia Sandero в березні зросли на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, посівши цього місяця четверте місце, яке раніше очолювало список. Торік покупка стала ще більш привабливою з появою моделі нового покоління, оснащеної значно покращеним обладнанням, таким як світлодіодні фари та інформаційно-розважальна система із сенсорним екраном. Citroën C3 — 16 697. Суперміні Citroen C3 тепер є найменшим автомобілем французької фірми після того, як на початку цього року міський автомобіль C1 було знято з продажу. Новий варіант початкового рівня, ймовірно, ще більше підтримає продажі: C3 You коштує від 12 995 фунтів стерлінгів, але поставляється з пристойним обладнанням.



Суперміні Citroen C3 тепер є найменшим автомобілем французької фірми після того, як на початку цього року міський автомобіль C1 було знято з продажу. Новий варіант початкового рівня, ймовірно, ще більше підтримає продажі: C3 You коштує від 12 995 фунтів стерлінгів, але поставляється з пристойним обладнанням. Fiat 500 — 16 120. Fiat 500 продається з 2007 року і найближчим часом він навряд чи зникне. Нещодавно модель отримала електричний варіант із батареями ємністю до 44 кВтг. Запас ходу обмежений 300 км, але моделі з м’яким гібридом та бензином залишаються у продажу, якщо ви не любите електрику.



Fiat 500 продається з 2007 року і найближчим часом він навряд чи зникне. Нещодавно модель отримала електричний варіант із батареями ємністю до 44 кВтг. Запас ходу обмежений 300 км, але моделі з м’яким гібридом та бензином залишаються у продажу, якщо ви не любите електрику. Ford Puma 15 937 . Динаміка водіння Ford Puma та приваблива ціна є ключовими перевагами для власників, і він сподівається продовжити минулорічний успіх. Асортимент нещодавно розширився за рахунок додавання плюшевого оздоблення Vignale та теплокровної версії ST.



. Динаміка водіння Ford Puma та приваблива ціна є ключовими перевагами для власників, і він сподівається продовжити минулорічний успіх. Асортимент нещодавно розширився за рахунок додавання плюшевого оздоблення Vignale та теплокровної версії ST. Toyota Yaris — 15 910 . Yaris як ніколи популярний у своєму четвертому поколінні. Це найуспішніша і найпопулярніша модель Toyota в Європі з поважної причини, а її варіант GR Performance — один з найкращих автомобілів.



. Yaris як ніколи популярний у своєму четвертому поколінні. Це найуспішніша і найпопулярніша модель Toyota в Європі з поважної причини, а її варіант GR Performance — один з найкращих автомобілів. Opel/Vauxhall Corsa- 15 824. Оновлений Opel/Vauxhall Corsa успішно провів 2021 рік, ставши самим продаваним автомобілем у Великобританії. Його успіх частково пояснюється розробленою PSA основою та поєднанням бензинових, дизельних та електричних силових агрегатів.



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