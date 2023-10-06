Названо найочікуваніші міжнародні поїзди в Європі, які запустять у 2024 році — Finance.ua

Названо найочікуваніші міжнародні поїзди в Європі, які запустять у 2024 році Сьогодні 07:14 — Особисті фінанси

Названо найочікуваніші міжнародні поїзди в Європі, які запустять у 2024 році

В Європі не припиняються спроби пересадити пасажирів з літаків на потяги заради екології, і вже в 2024 році на континенті запрацюють ще кілька цікавих поїздів далекого прямування, які з'єднають низку популярних європейських міст в різних країнах.

Видання Travel Off Path назвало три найочікуваніші міжнародні потяги в Європі, які запустять вже наступного року.

1. Париж — Берлін. Вперше за дев’ять років столиці Франції та Німеччини знову будуть пов’язані високошвидкісним нічним сполученням без пересадок і зупинок на проміжних зупинках.

Маршрут, анонсований NightJet («спальною» філією австрійської національної залізничної компанії ÖBB), планують запустити до кінця 2023 року.

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Він відправлятиметься з паризького вокзалу Гар-де-Л'ест (або вокзалу східного напрямку) о 19:12 і прибуватиме до Берліна о 8:26 наступного дня. З Берліна поїзд відправлятиметься о 20:18, а прибуватиме на Східний вокзал Парижа — о 10:24 наступного ранку.

Спочатку поїзд курсуватиме тричі на тиждень, а починаючи з осені - щодня.

Квитки коштуватимуть від 50 євро.

2. Париж — Мадрид. Столиці Франції та Іспанії нарешті будуть пов’язані прямим залізничним сполученням. Італійська компанія Trenitalia планує запустити за цим маршрутом свої знамениті потяги «Червона стріла», які вже обслуговують Париж, Ліон, Турин і Мілан. Подорожуючи зі швидкістю до 400 кілометрів на годину, поїзд Frecciarossa є одним з найпопулярніших поїздів в Європі.

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Очікується, що маршрут буде запущений до кінця 2024 року, а вартість квитків стартуватиме від 30 доларів.

3. Брюссель — Прага. Цей маршрут, який з'єднає столиці Бельгії та Чехії, стане розширення маршруту «Брюссель — Берлін» від European Sleeper. Дорогою поїзд робитиме зупинки в Антверпені (Бельгія), Роттердамі та Амстердамі (обидва — Нідерланди), а потім в Берліні та Дрездені (обидва — Німеччина).

Запустити його планують протягом 2024 року, планується виконувати по одному рейсу на день. Приблизні ціни на квитки на даний момент невідомі.

Протягом останніх декількох років Європа активно працює над популяризацією подорожей на поїздах, адже цей вид транспорту набагато екологічніший за літаки. Так, рік тому стало відомо, що європейські перевізники розвивають транс'європейську мережу нічних поїздів з 40 міжнародних ліній далекого прямування, яка до 2030 року має з'єднати понад 200 міст і населених пунктів по всій Європі.

Крім того, різні країни Європи починають вводити єдині проїзні квитки на поїзди на своїй території. Зокрема, така схема вже запрацювала в Німеччині з травня 2023 року. Також про подібні плани заявили у Франції і Португалії.

Разом з тим, експерти Greenpeace констатували, що мандрівники неохоче пересідають з літаків на потяги, тому що літати по Європі досі в рази дешевше.

УНІАН За матеріалами:

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