Названо найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото) — Finance.ua

Названо найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото)
Американські експерти назвали найнадійніші та найекономніші середньорозмірні кросовери 2023 року. Всі ці моделі є на ринку США. Рейтинг опублікували на веб-сайті Consumer Reports.
Експерти провели масштабне дослідження, де вивчили нові середньорозмірні кросовери. Вони з’ясували, які моделі витрачають найменше пального та наскільки вони надійні.
Рейтинг поділено на дві категорії — дво- та трирядні кросовери. За надійність та економність автомобілям присуджується оцінка за 100-бальною шкалою.
Найнадійніші та найекономніші дворядні кросовери 2023 року:
- Hyundai Santa Fe Hybrid — 88 балів.
- BMW X5 — 87 балів.
- Lexus RX Hybrid — 86 балів.
- Lexus RX — 81 бал.
- Subaru Outback — 80 балів.
- Toyota Venza — 80 балів.
- Ford Edge — 78 балів.
- Honda Passport — 76 балів.
- Nissan Murano — 74 бали.
- Hyundai Santa Fe — 73 бали.
- Porsche Cayenne — 70 балів.
- Volkswagen Atlas Cross Sport — 68 балів.
Найнадійніші та найекономніші трирядні кросовери 2023 року:
- Kia Telluride — 87 балів.
- Toyota Highlander Hybrid — 86 балів.
- Toyota Highlander — 80 балів.
- Hyundai Palisade — 80 балів.
- Subaru Ascent — 76 балів.
- Kia Sorento Hybrid — 75 балів.
- Mazda CX-9 — 74 бали.
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