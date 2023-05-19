Названо найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото) — Finance.ua

Названо найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото) Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Названо найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото)

Американські експерти назвали найнадійніші та найекономніші середньорозмірні кросовери 2023 року. Всі ці моделі є на ринку США. Рейтинг опублікували на веб-сайті Consumer Reports.

Експерти провели масштабне дослідження, де вивчили нові середньорозмірні кросовери. Вони з’ясували, які моделі витрачають найменше пального та наскільки вони надійні.

Рейтинг поділено на дві категорії — дво- та трирядні кросовери. За надійність та економність автомобілям присуджується оцінка за 100-бальною шкалою.

Найнадійніші та найекономніші дворядні кросовери 2023 року:

Hyundai Santa Fe Hybrid — 88 балів. BMW X5 — 87 балів. Lexus RX Hybrid — 86 балів. Lexus RX — 81 бал. Subaru Outback — 80 балів. Toyota Venza — 80 балів. Ford Edge — 78 балів. Honda Passport — 76 балів. Nissan Murano — 74 бали. Hyundai Santa Fe — 73 бали. Porsche Cayenne — 70 балів. Volkswagen Atlas Cross Sport — 68 балів.

Найнадійніші та найекономніші трирядні кросовери 2023 року:

Kia Telluride — 87 балів. Toyota Highlander Hybrid — 86 балів. Toyota Highlander — 80 балів. Hyundai Palisade — 80 балів. Subaru Ascent — 76 балів. Kia Sorento Hybrid — 75 балів. Mazda CX-9 — 74 бали.

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