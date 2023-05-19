Названо найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото) — Finance.ua
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Названо найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото)

Технології&Авто
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Названо найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото)
Названо найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото)
Американські експерти назвали найнадійніші та найекономніші середньорозмірні кросовери 2023 року. Всі ці моделі є на ринку США. Рейтинг опублікували на веб-сайті Consumer Reports.
Експерти провели масштабне дослідження, де вивчили нові середньорозмірні кросовери. Вони з’ясували, які моделі витрачають найменше пального та наскільки вони надійні.
Рейтинг поділено на дві категорії — дво- та трирядні кросовери. За надійність та економність автомобілям присуджується оцінка за 100-бальною шкалою.

Найнадійніші та найекономніші дворядні кросовери 2023 року:

  1. Hyundai Santa Fe Hybrid — 88 балів.
  2. BMW X5 — 87 балів.
  3. Lexus RX Hybrid — 86 балів.
  4. Lexus RX — 81 бал.
  5. Subaru Outback — 80 балів.
  6. Toyota Venza — 80 балів.
  7. Ford Edge — 78 балів.
  8. Honda Passport — 76 балів.
  9. Nissan Murano — 74 бали.
  10. Hyundai Santa Fe — 73 бали.
  11. Porsche Cayenne — 70 балів.
  12. Volkswagen Atlas Cross Sport — 68 балів.

Найнадійніші та найекономніші трирядні кросовери 2023 року:

  1. Kia Telluride — 87 балів.
  2. Toyota Highlander Hybrid — 86 балів.
  3. Toyota Highlander — 80 балів.
  4. Hyundai Palisade — 80 балів.
  5. Subaru Ascent — 76 балів.
  6. Kia Sorento Hybrid — 75 балів.
  7. Mazda CX-9 — 74 бали.
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