Названо найменш надійніші кросовери та позашляховики — Finance.ua

Названо найменш надійніші кросовери та позашляховики Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Названо найменш надійніші кросовери та позашляховики

Кросовери та позашляховики (SUV) користуються заслуженою популярністю у всьому світі, але не всі з них однаково надійні. Які з них краще не купувати на вторинному ринку, з’ясували аналітики британського видання Whatcar.com та страхової компанії MotorEasy.

Так, опитування 25 тис. власників показало, що одним із найпроблемніших SUV на ринку можна назвати Land Rover Discovery 2004—2017 років випуску. Тільки за останні два роки до сервісу зверталися аж 46% його власників, а найчастішими приводами для цього ставали проблеми з акумулятором, гальмами, двигуном, паливною системою та підвіскою.

Другим в антирейтингу виявився Nissan X-Trail 2004−2017 років випуску. З його несправностями зіткнулися 45% власників — найчастіше скаржилися на кондиціонер, акумулятор, гальма, електрику, вихлопну систему та трансмісію.

Третє місце — за французьким Peugeot 2008 2013−2019 років випуску, про різні неполадки з яким повідомили 44% респондентів. Їх головними наріканнями стали проблеми з вихлопною системою та підвіскою.

Також аналітики визнали ненадійними Land Rover Discovery Sport з 2014 року випуску та Range Rover Evoque, які випускалися з 2011 по 2019 рік. У першого нарікання найчастіше викликають двигун та вихлопна система, а у другого — електрика, кондиціонер, вихлопна система і навіть кузов.

Не надто надійним за підсумками опитування виявився і Nissan Qashqai у версіях 2014−2021 років випуску. Їхні власники скаржаться на проблеми з вихлопною системою, електронікою, підвіскою, двигуном та АКБ.

Крім них, до списку найпроблемніших кросоверів на вторинному ринку потрапили Audi Q7 2006—2015 років випуску (проблеми з підвіскою та гальмами), Hyundai Santa Fe 2013—2018 років (проблеми з трансмісією, вихлопною системою, електрикою та гальмами) —2013 років, Volkswagen Tiguan 2007—2016 років (проблеми з мультимедійною системою та електронікою в цілому), BMW X1 2009—2015 років (проблеми з двигуном, коробкою передач, а також вихлопною та паливною системами) та Kia Sorento 2512 (проблеми з гальмами).

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