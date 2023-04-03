Названо найкращий страховий продукт воєнного часу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найкращий страховий продукт воєнного часу

Особисті фінанси
532
Названо найкращий страховий продукт воєнного часу
Названо найкращий страховий продукт воєнного часу
У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua
Під час церемонії обрали та найкращий страховий продукт воєнного часу.

Хто ж переміг?

Переможцем у номінації стала ПрАТ «СК VUSO» з продуктом КАСКО Patriot. Ось що варто знати про переможця:
  • вартість послуги/продукту: безкоштовно до свого договору КАСКО;
  • додатково до переліку ризиків повного КАСКО цей страховий продукт покриває військові ризики:
  • влучання ракети або інших об’єктів;
  • пошкодження авто уламками;
  • підрив на міні;
  • потрапляння під прямий обстріл.
Названо найкращий страховий продукт воєнного часу
«У воєнний час усім нелегко, а нашим клієнтам було ще складніше, адже платити страхові платежі у країні, де йде війна — для цього потрібна особиста сміливість. Щоб їх підтримати, ми зробили кілька кроків. Зокрема — запропонували продукт, у який додали страхування воєнних ризиків. Ми його додали з 1 червня до усіх наявних договорів страхування на безоплатній основі. Це і знайшло певний відгук у клієнтів з точки зору пролонгації та укладення договорів, і з точки зору простої людської вдячності», — розповідає голова правління страхової компанії VUSO Андрій Артюхов.
Варто зазначити, що у більшості страхових компаній воєнні ризики є виключенням для страхування.
За словами Андрія Артюхова, з початку повномасштабної війни портрет клієнта не дуже змінився, однак з’являються нові цікаві тенденції.
«Зараз всі знаходяться у ситуації, коли треба допомагати одне одному. Крім того, є частина клієнтів, які виїхали з України та проживають за кордоном, але продовжують купувати й користуватись договорами КАСКО від українських страхових компаній. Тобто вони не купують закордонні страхові продукти, а надають перевагу вітчизняним. Це говорить про те, що наш сервіс на страховому ринку України може конкурувати з сервісом європейських СК. Якщо навіть наш клієнт, знаходячись в іншій країні, обирає нас — це для нас справжня нагорода», — наголосив голова правління страхової компанії VUSO.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.