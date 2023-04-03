Названо найкращий страховий продукт воєнного часу — Finance.ua

Названо найкращий страховий продукт воєнного часу 03.04.2023, 19:30 — Особисті фінанси

Названо найкращий страховий продукт воєнного часу

У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.

Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua

Під час церемонії обрали та найкращий страховий продукт воєнного часу.

Хто ж переміг?

ПрАТ «СК VUSO» з продуктом Переможцем у номінації сталаз продуктом КАСКО Patriot . Ось що варто знати про переможця:

вартість послуги/продукту: безкоштовно до свого договору КАСКО;

додатково до переліку ризиків повного КАСКО цей страховий продукт покриває військові ризики:

влучання ракети або інших об’єктів;

пошкодження авто уламками;

підрив на міні;

потрапляння під прямий обстріл.

«У воєнний час усім нелегко, а нашим клієнтам було ще складніше, адже платити страхові платежі у країні, де йде війна — для цього потрібна особиста сміливість. Щоб їх підтримати, ми зробили кілька кроків. Зокрема — запропонували продукт, у який додали страхування воєнних ризиків. Ми його додали з 1 червня до усіх наявних договорів страхування на безоплатній основі. Це і знайшло певний відгук у клієнтів з точки зору пролонгації та укладення договорів, і з точки зору простої людської вдячності», — розповідає голова правління страхової компанії VUSO Андрій Артюхов.

Варто зазначити, що у більшості страхових компаній воєнні ризики є виключенням для страхування.

За словами Андрія Артюхова, з початку повномасштабної війни портрет клієнта не дуже змінився, однак з’являються нові цікаві тенденції.

«Зараз всі знаходяться у ситуації, коли треба допомагати одне одному. Крім того, є частина клієнтів, які виїхали з України та проживають за кордоном, але продовжують купувати й користуватись договорами КАСКО від українських страхових компаній. Тобто вони не купують закордонні страхові продукти, а надають перевагу вітчизняним. Це говорить про те, що наш сервіс на страховому ринку України може конкурувати з сервісом європейських СК. Якщо навіть наш клієнт, знаходячись в іншій країні, обирає нас — це для нас справжня нагорода», — наголосив голова правління страхової компанії VUSO.

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