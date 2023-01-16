Названо найкращий автомобіль 2023 року в Європі (фото) — Finance.ua

Названо найкращий автомобіль 2023 року в Європі (фото) 16.01.2023, 01:01 — Технології&Авто

Названо найкращий автомобіль 2023 року в Європі (фото)

На автосалоні у Брюсселі відбулася церемонія нагородження Car of the Year 2023 («Найкращий автомобіль 2023 року»). Перемогу у головній номінації отримав електричний кросовер Jeep Avenger. Результати оголосили на вебсайті конкурсу.

Jeep Avenger назвали європейським автомобілем 2023 року. Він виграв із великим відривом, випередивши інших фіналістів.

Фіналісти конкурсу «Найкращий автомобіль 2023 року»:

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra

Toyota BZ4X

Volkswagen ID.Buzz

За перемогу Jeep Avenger у конкурсі проголосували 57 членів журі. Він є першим повністю електричним автомобілем бренду.

У 2022 році перемогу у конкурсі «Найкращий автомобіль року» здобув електромобіль Kia EV6. Це означає, що другий рік домінують повністю електричні моделі.

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Jeep Avenger був представлений на автосалоні у Парижі у жовтні 2022 року. Це найменший і перший електричний автомобіль американської компанії, який став популярним одразу після свого дебюту.

Jeep Avenger побудований на платформі e-CMP, яку використовують і кросовери Opel Mokka та DS3. Він оснащений батареєю на 54 кВт/год, а його запас ходу становить 400 км на одному заряді.

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