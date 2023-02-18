Названо найкращі туристичні напрямки Європи: рейтинг — Finance.ua

Названо найкращі туристичні напрямки Європи: рейтинг Сьогодні 18:07 — Світ

Названо найкращі туристичні напрямки Європи: рейтинг

Впливовий туристичний ресурс European Best Destinations назвав переможців 2023 року у категорії «найкращі напрямки для подорожей Європою».

Ресурс провів опитування серед понад півмільйона мандрівників зі 178 країн світу. В результатах підкреслюють, що Варшава ще й вважається одним з найбезпечніших місць для відпочинку в Європі. Вона набрала понад 140 тисяч голосів мандрівників.

Варшава була єдиним польським містом, яке включили до довгого переліку. Мерія навіть запустила велику кампанію із закликом голосувати за столицю щодня. Як бачимо, результат успішний.

"Красива, доброзичлива, зелена, відкрита, що ідеально підходить для сімейного відпочинку, культурного відпочинку, шопінгу, романтичного відпочинку — Варшава може запропонувати щось кожному",— відзначають автори рейтингу.

На сайті компанії радять прогулятися красивими парками, відпочити на міських пляжах, скористатися відмінною гастрономічною пропозицією. Зазначають, що приїжджати можна в будь-який час року, адже в польській столиці завжди знайдеться чим зайнятися.

20 найкращих європейських напрямків для подорожей у 2023

Варшава, Польща;

Афіни, Греція;

Марибор, Словенія;

Відень, Австрія;

Читтаделла, Італія;

Ессен, Німеччина;

Веспрем, Угорщина;

Лондон, Великобританія;

Гренобль, Франція;

Мангейм, Німеччина;

Порту-Санту (Мадейра), Португалія;

Толедо, Іспанія;

Фаял (Азорські острови), Португалія;

Родос, Греція;

Копенгаген, Данія;

Тосса-де-Мар, Іспанія;

Аскона-Локарно, Швейцарія;

Мілос, Греція;

Прага, Чехія;

Сольєр, Іспанія.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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