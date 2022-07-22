Названо найдоступніший смартфон з Snapdragon 8+ Gen 1 — Finance.ua

Названо найдоступніший смартфон з Snapdragon 8+ Gen 1 Вчора 03:45 — Фондовий ринок

Названо найдоступніший смартфон з найновішим чипсетом SD 8+ Gen 1. Ним став презентований в Китаї Nubia Z40S Pro. Пристрій відібрав це звання у Realme GT 2 Master Edition, який був випущений в перших числах місяця.

Дисплей новинки має дуже тонкі рамки. У верхній частині фронтальної панелі розміщена селфі-камера, під екраном — дактилоскопічний датчик. Екран отримав діагональ 6,67 дюймів, роздільна здатність Full HD+. Частота оновлення екрану 480 Гц.

У топовій конфігурації Nubia Z40S Pro матиме пам’ять 18 Гб/1 Тб.

Щодо камер, то фронтальна має роздільну здатність 16 Мп, основна потрійна — 64/50/8 Мп. Смартфон може знімати відео у форматі 8К.

Смартфон випущений у двох варіантах батареї — на 5000 та 4600 мАг, з швидкою зарядкою на 80 та 120 Вт відповідно.

Вартість смартфона у різних конфігураціях пам’яті — 503, 508, 592 та 666 доларів.

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