Названо найдоступніший смартфон з Snapdragon 8+ Gen 1 — Finance.ua
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Названо найдоступніший смартфон з Snapdragon 8+ Gen 1

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Названо найдоступніший смартфон з найновішим чипсетом SD 8+ Gen 1. Ним став презентований в Китаї Nubia Z40S Pro. Пристрій відібрав це звання у Realme GT 2 Master Edition, який був випущений в перших числах місяця.
Дисплей новинки має дуже тонкі рамки. У верхній частині фронтальної панелі розміщена селфі-камера, під екраном — дактилоскопічний датчик. Екран отримав діагональ 6,67 дюймів, роздільна здатність Full HD+. Частота оновлення екрану 480 Гц.
У топовій конфігурації Nubia Z40S Pro матиме пам’ять 18 Гб/1 Тб.
Щодо камер, то фронтальна має роздільну здатність 16 Мп, основна потрійна — 64/50/8 Мп. Смартфон може знімати відео у форматі 8К.
Смартфон випущений у двох варіантах батареї — на 5000 та 4600 мАг, з швидкою зарядкою на 80 та 120 Вт відповідно.
Вартість смартфона у різних конфігураціях пам’яті — 503, 508, 592 та 666 доларів.
За матеріалами:
ITsider.
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