Названо найбюджетніші європейські міста для сіті-брейку в 2023 році — Finance.ua

Названо найбюджетніші європейські міста для сіті-брейку в 2023 році Сьогодні 21:36 — Світ

Названо найбюджетніші європейські міста для сіті-брейку в 2023 році

Одночасно з підвищенням попиту на подорожі після пандемії коронавірусу, на тлі зростаючих економічних проблем по всьому світу туристи не готові відмовлятися від відпусток, але шукають варіанти, як заощадити.

Видання The Independent склало список недорогих популярних місць для відпочинку в Європі, які варто відвідати на кілька днів в 2023 році.

1. Ізмір (Туреччина). Третє за величиною місто країни — середземноморський порт на західному узбережжі Анталії, що може похвалитися пляжами, ринками та старовинними руїнами. При цьому в самому Ізмірі немає придатних для купання пляжів, проте звідти легко можна доїхати на популярні курорти Алачати та Чешме.

2. Краків (Польща). Поїздка в друге за віком місто Польщі на кілька днів дуже вигідна. У 2023 році на Ринковій площі та прилеглих вулицях вуличну їжу і пиво можна буде купити всього за кілька євро. При цьому в місті багато історичних пам’яток.

3. Бухарест (Румунія). Столиця і культурний центр Румунії пропонує туристам не тільки дешеві прямі рейси, але і недороге житло за набагато меншою ціною, ніж в Парижі чи Римі. Місто може запропонувати туристам безліч пам’яток і смачну локальну кухню за доступними цінами.

4. Софія (Болгарія). Місто, побудоване на римських руїнах, що височіє над горою Вітоша, є універсальним місцем з безліччю гарячих джерел, древнім мистецтвом і музеями. За підсумками 2022 року Софія була визнана одним з найдешевших місць для відпочинку в Європі, де всього за 10 євро можна купити кілька келихів знаменитого дешевого болгарського вина.

5. Афіни (Греція). Столиця Греції пропонує незвично доступні ціни за кілька днів відпочинку. Афіни мають багату історію, а більшість недорогих готелів пропонують краєвид на Акрополь з терас на даху та з барів.

6. Лісабон (Португалія). У прибережній столиці Португалії легко заощадити, подорожуючи на трамваї або прогулюючись по горбистій місцевості в пошуках недорогих місцевих страв і напоїв.

7. Прага (Чехія). Чеська столиця, відома своєю Староміською площею, середньовічними готичними будівлями та класичними концертами, обіцяє культурно багату подорож з обмеженим бюджетом.

8. Толедо (Іспанія). Стара столиця Іспанської імперії — це огороджене стародавнє місто в центральній частині Іспанії, відоме своїми релігійними пам’ятками, історичним кварталом з Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, фортецями та соборами. Відпочинок тут буде в рази дешевшим, ніж в тій же Барселоні.

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УНІАН За матеріалами:

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