Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року — Finance.ua
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Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року

Технології&Авто
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Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року
Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року
У США склали рейтинг технологічності авто. Дослідження автомобільних інновацій провело агентство JD Power, яке традиційно складає рейтинги якості машин. Докладний звіт опубліковано на його сайті.
У ході дослідження експерти JD Power опитали 84165 власників нових авто після перших 90 днів володіння їх машинами. Їх попросили описати свій досвід взаємодії з новими технологіями в авто. На основі цього сформували індекс інноваційності автобрендів.
Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року
З’ясувалося, що впровадження нових технологій далеко не завжди йде гладко — 46% автовласників зізналися, що хоч раз мали проблеми з сучасними електронними системами. Найчастіше відзначається некоректна робота сканера відбитків пальців.
Найінноваційнішим автобрендом визнали Genesis — преміум-підрозділ Hyundai набрав 643 бали за 1000-бальною шкалою індексу інноваційності. Друге місце посідає Cadillac (584 бали), а третє — Mercedes-Benz (539). Серед масових непреміальних брендів лідирує Hyundai з 534 балами.
Примітно, що Tesla набрала навіть більше, ніж Genesis — 681 бал, проте лідером не стала, адже автовиробник не погодився розсекретити інформацію про всіх покупців своїх авто. Тому вибірка за власниками Tesla виявилася недостатньою для потрапляння до рейтингу.
Також у JD Power відзначили окремі моделі авто за високий рівень сучасних технологій.

Найбільш високотехнологічні авто 2022 року:

  • BMW X3;
  • Cadillac Escalade;
  • Lexus IS;
  • Mini Cooper;
  • Mitsubishi Outlander;
  • Subaru Ascent.
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За матеріалами:
Фокус
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