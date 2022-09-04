Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року — Finance.ua

Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року
У США склали рейтинг технологічності авто. Дослідження автомобільних інновацій провело агентство JD Power, яке традиційно складає рейтинги якості машин. Докладний звіт опубліковано на його сайті.
У ході дослідження експерти JD Power опитали 84165 власників нових авто після перших 90 днів володіння їх машинами. Їх попросили описати свій досвід взаємодії з новими технологіями в авто. На основі цього сформували індекс інноваційності автобрендів.
З’ясувалося, що впровадження нових технологій далеко не завжди йде гладко — 46% автовласників зізналися, що хоч раз мали проблеми з сучасними електронними системами. Найчастіше відзначається некоректна робота сканера відбитків пальців.
Найінноваційнішим автобрендом визнали Genesis — преміум-підрозділ Hyundai набрав 643 бали за 1000-бальною шкалою індексу інноваційності. Друге місце посідає Cadillac (584 бали), а третє — Mercedes-Benz (539). Серед масових непреміальних брендів лідирує Hyundai з 534 балами.
Примітно, що Tesla набрала навіть більше, ніж Genesis — 681 бал, проте лідером не стала, адже автовиробник не погодився розсекретити інформацію про всіх покупців своїх авто. Тому вибірка за власниками Tesla виявилася недостатньою для потрапляння до рейтингу.
Також у JD Power відзначили окремі моделі авто за високий рівень сучасних технологій.
Найбільш високотехнологічні авто 2022 року:
- BMW X3;
- Cadillac Escalade;
- Lexus IS;
- Mini Cooper;
- Mitsubishi Outlander;
- Subaru Ascent.
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