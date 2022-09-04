Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року — Finance.ua

Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року Вчора 21:01 — Технології&Авто

Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року

У США склали рейтинг технологічності авто. Дослідження автомобільних інновацій провело агентство JD Power, яке традиційно складає рейтинги якості машин. Докладний звіт опубліковано на його сайті.

У ході дослідження експерти JD Power опитали 84165 власників нових авто після перших 90 днів володіння їх машинами. Їх попросили описати свій досвід взаємодії з новими технологіями в авто. На основі цього сформували індекс інноваційності автобрендів.

З’ясувалося, що впровадження нових технологій далеко не завжди йде гладко — 46% автовласників зізналися, що хоч раз мали проблеми з сучасними електронними системами. Найчастіше відзначається некоректна робота сканера відбитків пальців.

Найінноваційнішим автобрендом визнали Genesis — преміум-підрозділ Hyundai набрав 643 бали за 1000-бальною шкалою індексу інноваційності. Друге місце посідає Cadillac (584 бали), а третє — Mercedes-Benz (539). Серед масових непреміальних брендів лідирує Hyundai з 534 балами.

Примітно, що Tesla набрала навіть більше, ніж Genesis — 681 бал, проте лідером не стала, адже автовиробник не погодився розсекретити інформацію про всіх покупців своїх авто. Тому вибірка за власниками Tesla виявилася недостатньою для потрапляння до рейтингу.

Також у JD Power відзначили окремі моделі авто за високий рівень сучасних технологій.

Найбільш високотехнологічні авто 2022 року:

BMW X3;

Cadillac Escalade;

Lexus IS;

Mini Cooper;

Mitsubishi Outlander;

Subaru Ascent.

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