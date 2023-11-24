Названо лідера світового ринку кнопкових телефонів — Finance.ua

Названо лідера світового ринку кнопкових телефонів
Компанія HMD Global, що відповідає за виробництво мобільних пристроїв під фінською маркою Nokia, стала лідером світового ринку кнопкових телефонів у третьому кварталі 2023 року.
Про це йдеться у звіті аналітиків з IDC.
Зазначається, що HMD Global контролює 30,7% ринку таких пристроїв у грошовому вираженні та 22,4% - у штучному. В обох випадках йдеться про перші місця.
Успіху компанії посприяла низка чинників, включно з, наприклад, інтеграцією технології UPI (Unified Payments Interface), яка, будучи поширеною в низці країн, забезпечує безпечні цифрові транзакції.
Крім того, серед чинників успіху згадується випуск низки цікавих моделей, на кшталт Nokia 5710 Xpress Audio з гніздом для TWS-навушників, більш цікавий дизайн, ніж у конкурентів, і широка представленість Nokia як в онлайнових, так і в офлайнових каналах продажів.
Інформації про бренди, які за підсумками третього кварталу 2023 року посіли друге і третє місця, аналітична компанія IDC не надала.
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