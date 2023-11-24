Названо лідера світового ринку кнопкових телефонів — Finance.ua

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Названо лідера світового ринку кнопкових телефонів

Технології&Авто
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Названо лідера світового ринку кнопкових телефонів
Названо лідера світового ринку кнопкових телефонів
Компанія HMD Global, що відповідає за виробництво мобільних пристроїв під фінською маркою Nokia, стала лідером світового ринку кнопкових телефонів у третьому кварталі 2023 року.
Про це йдеться у звіті аналітиків з IDC.
Зазначається, що HMD Global контролює 30,7% ринку таких пристроїв у грошовому вираженні та 22,4% - у штучному. В обох випадках йдеться про перші місця.
Успіху компанії посприяла низка чинників, включно з, наприклад, інтеграцією технології UPI (Unified Payments Interface), яка, будучи поширеною в низці країн, забезпечує безпечні цифрові транзакції.
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Крім того, серед чинників успіху згадується випуск низки цікавих моделей, на кшталт Nokia 5710 Xpress Audio з гніздом для TWS-навушників, більш цікавий дизайн, ніж у конкурентів, і широка представленість Nokia як в онлайнових, так і в офлайнових каналах продажів.
Інформації про бренди, які за підсумками третього кварталу 2023 року посіли друге і третє місця, аналітична компанія IDC не надала.
За матеріалами:
iTechua
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