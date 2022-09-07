Названо китайські марки, які випускають найякісніші автомобілі — Finance.ua
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Названо китайські марки, які випускають найякісніші автомобілі

Технології&Авто
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Китайський підрозділ агенції J.D. Power опублікувало щорічний рейтинг якості автомобілів, що представлені на ринку Піднебесної. До рейтингу 2022 року потрапили китайські марки, які популярні в Україні.
Рейтинг складений на основі опитування автовласників, які придбали свій автомобіль у період з червня 2021 року до березня 2022 року. Якість визначається залежно від кількості виявлених проблем на 100 автомобілів, так званий коефіцієнт PP100 (Problems Per 100 Vehicles).
Фахівці визначили марки з найкращим показником PP100 у кожному із сегментів, а також в окремий рейтинг було виділено лише китайські компанії.
Серед масових перші три місця дісталися GAC-Honda, Dongfeng-Honda та Buick, а серед преміальних брендів найкращими виявилися лише іноземні бренди — Porsche, Lexus та Land Rover.
Що ж до китайських марок, то перша трійка виглядає так: Tank (належить Great Wall), Jetour (належить Chery) і Venucia (належить Dongfeng).
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За матеріалами:
mmr.ua
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