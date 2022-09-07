Названо китайські марки, які випускають найякісніші автомобілі — Finance.ua

Названо китайські марки, які випускають найякісніші автомобілі
Китайський підрозділ агенції J.D. Power опублікувало щорічний рейтинг якості автомобілів, що представлені на ринку Піднебесної. До рейтингу 2022 року потрапили китайські марки, які популярні в Україні.
Рейтинг складений на основі опитування автовласників, які придбали свій автомобіль у період з червня 2021 року до березня 2022 року. Якість визначається залежно від кількості виявлених проблем на 100 автомобілів, так званий коефіцієнт PP100 (Problems Per 100 Vehicles).
Фахівці визначили марки з найкращим показником PP100 у кожному із сегментів, а також в окремий рейтинг було виділено лише китайські компанії.
Серед масових перші три місця дісталися GAC-Honda, Dongfeng-Honda та Buick, а серед преміальних брендів найкращими виявилися лише іноземні бренди — Porsche, Lexus та Land Rover.
Що ж до китайських марок, то перша трійка виглядає так: Tank (належить Great Wall), Jetour (належить Chery) і Venucia (належить Dongfeng).
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