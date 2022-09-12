Названо країни з найдорожчим та найдешевшим iPhone 14 Pro Max — Finance.ua
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Названо країни з найдорожчим та найдешевшим iPhone 14 Pro Max

Технології&Авто
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Названо країни з найдорожчим та найдешевшим iPhone 14 Pro Max
Названо країни з найдорожчим та найдешевшим iPhone 14 Pro Max
Новим флагманом Apple став iPhone 14 Pro Max.
Аналітичний портал Nukeni назвав країни, в яких купувати топовий гаджет найвигідніше.
За даними джерела, найдешевше новий флагман Apple обійдеться жителям США: на домашньому ринку його ціна становить $1099. У Японії та Південній Кореї апарат трохи дорожчий — $1146 і $1272 відповідно, а в Китаї, де він і виробляється, за нього доведеться віддати вже $1291. Покупцям у Канаді доведеться витратити на новинку $1357, а в магазинах Великобританії iPhone 14 Pro Max у мінімальній конфігурації коштує $1383.
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У рітейлерів у Португалії та Фінляндії вартість смартфона піднімається до $1500. При купівлі в Швеції та Данії його роздрібна ціна зросте до $1547, в Угорщині — до $1593, а на мешканців Індії та Бразилії чекають ще більші цифри на ціннику: $1756 і $2000 відповідно. Найдорожчий пристрій у Туреччині: там за нього доведеться викласти $2413 за поточним курсом.
В Україні її апарат офіційно не продається, але деякі рітейлери вже приймають на нього передзамовлення.
За матеріалами:
iTechua
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