Названо країни з найдорожчим та найдешевшим iPhone 14 Pro Max — Finance.ua

Названо країни з найдорожчим та найдешевшим iPhone 14 Pro Max Вчора 06:53 — Технології&Авто

Названо країни з найдорожчим та найдешевшим iPhone 14 Pro Max

Новим флагманом Apple став iPhone 14 Pro Max.

Аналітичний портал Nukeni назвав країни, в яких купувати топовий гаджет найвигідніше.

За даними джерела, найдешевше новий флагман Apple обійдеться жителям США: на домашньому ринку його ціна становить $1099. У Японії та Південній Кореї апарат трохи дорожчий — $1146 і $1272 відповідно, а в Китаї, де він і виробляється, за нього доведеться віддати вже $1291. Покупцям у Канаді доведеться витратити на новинку $1357, а в магазинах Великобританії iPhone 14 Pro Max у мінімальній конфігурації коштує $1383.

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У рітейлерів у Португалії та Фінляндії вартість смартфона піднімається до $1500. При купівлі в Швеції та Данії його роздрібна ціна зросте до $1547, в Угорщині — до $1593, а на мешканців Індії та Бразилії чекають ще більші цифри на ціннику: $1756 і $2000 відповідно. Найдорожчий пристрій у Туреччині: там за нього доведеться викласти $2413 за поточним курсом.

В Україні її апарат офіційно не продається, але деякі рітейлери вже приймають на нього передзамовлення.

iTechua За матеріалами:

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