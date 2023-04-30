Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science — Finance.ua

Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science
Спеціалісти з Data Science наразі користуються неабияким попитом — нещодавні звіти показують, що кількість відповідних вакансій зросте на 5,5% протягом року.
Відповідно, великі компанії готові платити дата-саєнтистам солідні заробітні плати. Dice оприлюднив топ-компаній, де найбільше платять фахівцям з Data Science.
Згідно з даними Dice, середня зарплата спеціаліста з Data Science становить $117 241 на рік. В 2022 році вона зменшилась на 2,8% в порівнянні з 2021 роком.
Те, що Netflix очолює цей список, не повинно викликати подив. Компанія платить фахівцям значні суми, сподіваючись, що вони забезпечать чудову продуктивність.
Інші компанії в цьому списку, від Airbnb до Instacart і Lyft, як правило, мають найбільші проблеми з великими даними, які, у свою чергу, і вимагають відповідних кваліфікованих фахівців.
Навички спеціалістів Data Science
Проте, якщо ви хочете потрапити в Data Science, вам потрібно мати відповідні навички. За даними Lightcast, які збирають і аналізують мільйони оголошень про роботу, деякі з основних технічних навичок спеціалістів із обробки даних включають:
- Statistics (i.e., statistical analysis);
- Data processing;
- Data visualization;
- Data storage;
- Programming languages (Python, R, and more);
- Machine learning;
- Artificial intelligence.
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