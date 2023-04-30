Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science

Особисті фінанси
42
Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science
Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science
Спеціалісти з Data Science наразі користуються неабияким попитом — нещодавні звіти показують, що кількість відповідних вакансій зросте на 5,5% протягом року.
Відповідно, великі компанії готові платити дата-саєнтистам солідні заробітні плати. Dice оприлюднив топ-компаній, де найбільше платять фахівцям з Data Science.
Згідно з даними Dice, середня зарплата спеціаліста з Data Science становить $117 241 на рік. В 2022 році вона зменшилась на 2,8% в порівнянні з 2021 роком.
Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science
Те, що Netflix очолює цей список, не повинно викликати подив. Компанія платить фахівцям значні суми, сподіваючись, що вони забезпечать чудову продуктивність.
Інші компанії в цьому списку, від Airbnb до Instacart і Lyft, як правило, мають найбільші проблеми з великими даними, які, у свою чергу, і вимагають відповідних кваліфікованих фахівців.

Навички спеціалістів Data Science

Проте, якщо ви хочете потрапити в Data Science, вам потрібно мати відповідні навички. За даними Lightcast, які збирають і аналізують мільйони оголошень про роботу, деякі з основних технічних навичок спеціалістів із обробки даних включають:
  • Statistics (i.e., statistical analysis);
  • Data processing;
  • Data visualization;
  • Data storage;
  • Programming languages (Python, R, and more);
  • Machine learning;
  • Artificial intelligence.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳

За матеріалами:
Highload
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.