Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science — Finance.ua

Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science Сьогодні 15:21 — Особисті фінанси

Названо компанії з найбільшими зарплатами для Data Science

Спеціалісти з Data Science наразі користуються неабияким попитом — нещодавні звіти показують, що кількість відповідних вакансій зросте на 5,5% протягом року.

Відповідно, великі компанії готові платити дата-саєнтистам солідні заробітні плати. Dice оприлюднив топ-компаній, де найбільше платять фахівцям з Data Science.

Згідно з даними Dice, середня зарплата спеціаліста з Data Science становить $117 241 на рік. В 2022 році вона зменшилась на 2,8% в порівнянні з 2021 роком.

Те, що Netflix очолює цей список, не повинно викликати подив. Компанія платить фахівцям значні суми, сподіваючись, що вони забезпечать чудову продуктивність.

Інші компанії в цьому списку, від Airbnb до Instacart і Lyft, як правило, мають найбільші проблеми з великими даними, які, у свою чергу, і вимагають відповідних кваліфікованих фахівців.

Навички спеціалістів Data Science

Проте, якщо ви хочете потрапити в Data Science, вам потрібно мати відповідні навички. За даними Lightcast, які збирають і аналізують мільйони оголошень про роботу, деякі з основних технічних навичок спеціалістів із обробки даних включають:

Statistics (i.e., statistical analysis);

Data processing;

Data visualization;

Data storage;

Programming languages (Python, R, and more);

Machine learning;

Artificial intelligence.

Highload За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.