Названо 9 фатальних помилок при купівлі автомобіля — Finance.ua

Названо 9 фатальних помилок при купівлі автомобіля

Купівля автомобіля — складне завдання, яке вимагає певних зусиль, а допущення помилки може призвести до місяців або років розчарування своїм придбанням.

Іспанське видання Motor1 поділилося своїм рецептом вдалого придбання транспортного засобу, який має не тільки перевозити з однієї точки до іншої, але задовольняти інші важливі потреби (системи безпеки, мультимедійні функції, економічність тощо).

Отже які типові помилки існують при пошуках нової машини?

1. Не думати довгостроково

Перша поширена помилка — це не замислюватися, наскільки наше життя чи рутина можуть змінитися в майбутньому. Багато разів ми думаємо лише про автомобіль, який потрібен нам в цей момент.

Але, можливо, створення або розширення сім’ї в майбутньому призведе до потреби в іншому автомобілі. Наявна робота теж може бути мінливою й змусить змінити офіс, район чи навіть місто.

Також може статися, що короткі подорожі переростуть у довгі мандрівки або необхідно буде подорожувати у європейські міста із обмеженнями руху певним видом транспорту.

Все це потрібно враховувати, адже в багатьох випадках після цього змінити автомобіль неможливо або дуже невигідно на економічному рівні.

2. Купувати те, що подобається, а не те, що потрібно

Ще одна дуже поширена помилка — закохатися в автомобіль, тому що він дуже красивий або дуже ефектний, але насправді він вам не потрібен або не відповідає вашим потребам.

Зрештою, користування автомобілем стає рутиною, і після того, як відчуття новизни зникнуть, повсякденність вимагатиме практичного автомобіля, який адаптується до ваших потреб.

Звичайно, це не означає, що потрібно відмовлятися від автомобіля, який подобається. Просто потрібно обрати той, який відповідає всім або більшості ваших вимог.

3. Обирайте за загальною ціною, а не за умовами фінансування

Іноді кінцева ціна автомобіля здається доступною або навпаки, надмірною для наших можливостей.

Однак часто, аналізуючи наявні умови фінансування, ви розумієте, що все не так, як ви думали спочатку.

Завжди аналізуйте операції купівлі з різних точок зору та досліджуйте різні умови фінансування, а не лише ті, які пропонує дилер.

4. Визначте пріоритетність типу двигуна та палива

Ви вже обрали потрібний тип автомобіля за розміром, бюджетом тощо. Але як щодо двигуна? Сьогодні багато моделей мають усілякі агрегати, від дизельних та бензинових до гібридних та електричних у різних варіантах.

Звісно, все впирається в бюджет, оскільки, очевидно, останні будуть дорожчими. Але також важливий і режим використання, в якому працюватиме машина. Це може бути місто, автомагістралі, довгі чи короткі поїздки.

Все це також впливає на необхідну потужність, тому що покупка автомобіля потужністю 200 к.с. і більше для пересування містом означає лише додаткові витрати на паливо та технічне обслуговування.

Звісно, при придбанні електрокара потрібно одразу замислитись над постійними місцями зарядки.

5. Перевірка стану автомобіля

Цей момент має важливе значення при покупці вживаного автомобіля, оскільки його попередній власник, можливо, був необережним або захотів продати його після аварії або серйозної поломки.

У цьому випадку є багато моментів, які потрібно перевірити, щоб визначити, чи автомобіль у гарному стані чи ні. Тому тут варто дослідити кузов, салон, двигун та обов’язково документацію.

6. Тест-драйв автомобіля перед покупкою

Це момент, який багато людей, як правило, пропускають або роблять неправильно, і в результаті купують автомобіль, який не відповідає тому, як вони їздять.

На папері багато автомобілів можуть підійти для ваших потреб, але остаточним випробуванням має бути тест-драйв. Завдяки цьому ви переконаєтеся, що положення за кермом або видимість є для вас зручними. Або що відгук педалі, кермо або навіть поведінка двигуна, зчеплення чи гальма відповідають вашим смакам і потребам.

Кожен із цих елементів відрізняється у кожної марки. Навіть в залежності від моделі.

7. Не варто недооцінювати надані гарантії

Хоча гарантія зазвичай є стандартною в багатьох випадках, деякі бренди пропонують додаткове покриття та розширені опції безкоштовного обслуговування.

Тому не варто недооцінювати ці можливості, адже вони можуть зробити вигідною покупку автомобіля з вищою ціною, який у довгостроковій перспективі буде дешевшим, оскільки вам не доведеться платити за ремонти протягом певного періоду часу або подібні речі.

Звичайне відвідування офіційного технічного сервісу однієї чи іншої марки може здивувати ціною, оскільки там може бути закладена велика різниця у вартості деталей та робочої сили.

8. Запитуйте про історію технічного обслуговування

Наразі деякі онлайн сервіси вже надають прості та корисні звіти про історію того чи іншого автомобіля.

З їхньою допомогою можна отримати не лише доступ до основної інформації, такої як поточний власник, дата реєстрації, кілометраж чи модель, але й про наявність штрафів, історію аварій чи будь-які інші проблеми, які можуть перешкодити придбанню.

9. Нехтування процесом зміни власності

Останній важливий крок у процесі купівлі автомобіля особливо доречний при продажі вживаних машин між фізичними особами.

Нехтування адміністративним процесом зміни власника може завдати подальших неприємностей, тому важливо вчасно переконатися, що автомобіль було переоформлено.

Найкраще в цих випадках звернутися до офіційних установ та уважно стежити за процесом, щоб не втратити документацію чи не забути чогось важливого, що призведе до помилки.

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