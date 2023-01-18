Названі найбільші країни-імпортери російської нафти — Finance.ua

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Названі найбільші країни-імпортери російської нафти

Енергетика
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Названі найбільші країни-імпортери російської нафти
Названі найбільші країни-імпортери російської нафти
За даними трейдерів, у січні 2023 року найбільшими імпортерами російської нафти стали Індія та Китай.
Про це повідомляє Reuters.
Для вивезення нафти Urals до Китаю росія задіяла щонайменше чотири супертанкери VLCC у грудні 2022 року, а один — для постачання до Індії в січні поточного року. Трейдери зазначають, що це дозволяє знизити витрати на транспортування нафти до Азії.
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Експорт російської нафти з портів Балтійського моря до країн Азії з 1 по 15 січня збільшився на 27%, до 2,8 млн т, порівняно з тим самим періодом грудня 2022 року. Водночас експорт російської та казахстанської нафти з портів Приморська та Усть-Луги за перші 15 днів року становив уже 3,4 млн т, що на 35% більше, ніж за першу половину грудня.
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росія переорієнтувала постачання нафти в Азійсько-Тихоокеанський регіон після набуття чинності нафтовим ембарго ЄС та запровадження цінової стелі на морські постачання. За даними Reuters, росія продає нафту до Китаю та Індії з великим дисконтом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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