Назвали найпроблемніші автомобілі на вторинному ринку — Finance.ua

Назвали найпроблемніші автомобілі на вторинному ринку Сьогодні 22:09 — Технології&Авто

Назвали найпроблемніші автомобілі на вторинному ринку

Видання What Car провело велике дослідження і визначило проблемні моделі автомобілів на вторинному ринку. Більше 25 тисяч власників взяли участь в опитуванні - на основі цих результатів було складено рейтинг, відображаючи складності, з якими вони стикаються під час обслуговування своїх машин.

Серед хетчбеків найбільш ненадійною моделлю виявився Opel Astra 2009−2015 років випуску, що часто стикається з проблемами гальмівної системи, кондиціонера та двигуна. Також у трійці антирейтингу виявилися дизельні Volkswagen Golf 2003−2009 років випуску та бензинові хетчбеки тієї ж моделі, випущені з 2009 по 2013 роки.

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Серед седанів лідирує Mercedes C-Class 2014−2021 років випуску, де власники вказали часті проблеми з акумулятором. Також у цій категорії включені автомобілі марки Volkswagen Passat 2005−2015 років випуску та машини Mercedes 2007−2014 років.

Компактні кросовери, серед яких Peugeot 2008, Range Rover Evoque (2011−2019 р.в.) і Land Rover Discovery Sport (2014 — н.в.), також опинилися в списку проблемних моделей, серед яких виникають складнощі з акумулятором, підвіскою та мотором.

Серед компактних автомобілів найбільш проблемними виявилися Citroen C3 2010−2016 випуску, Ford Fiesta 2002−2008 років і Nissan Micra 2010−2016 років. Нарешті, Ford Galaxy з дизельним двигуном визнаний користувачами найменш надійним веном. Власники цієї моделі стикаються з різними проблемами, які можуть спричинити значні витрати на ремонт.

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