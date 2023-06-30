НАЗК виявило корупційні ризики в публічних закупівлях під час воєнного стану — Finance.ua
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НАЗК виявило корупційні ризики в публічних закупівлях під час воєнного стану

Казна та Політика
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НАЗК виявило корупційні ризики в публічних закупівлях під час воєнного стану
НАЗК виявило корупційні ризики в публічних закупівлях під час воєнного стану
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело комплексне дослідження «Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану» та виявило низку корупційних ризиків.
Про це йдеться на сайті НАЗК.
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«Це питання набуло особливої актуальності через прагнення українського суспільства до здійснення антикорупційних реформ навіть в умовах війни, без розв’язання якого неможливою є подальша європейська та євроатлантична інтеграція України», — зазначили в агентстві.
НАЗК встановила низку таких корупційних ризиків, як:
  • можливість подання тендерних пропозицій за ціною, вищою за очікувану вартість;
  • зловживання закупівлями через електронний каталог;
  • застосування «штучних перепон» у закупівлях для надання переваги необхідному учаснику;
  • корупційні зловживання шляхом укладення прямих договорів;
  • неможливість оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовників під час проведення спрощених процедур закупівель;
  • інші (нецінові) критерії оцінки пропозицій як інструмент зловживання.
У жовтні минулого року, у відповідь на загрози, створені повномасштабним вторгненням рф і з метою уникнення розголосу інформації, яка належить до питань національної безпеки, в Україні було зменшено прозорість закупівель і послаблено обмеження щодо їх підзвітності.
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За результатами дослідження експерти НАЗК напрацювали та надали рекомендації щодо мінімізації та усунення корупціогенних факторів.
Нагадаємо, у відповідь на агресію рф та в інтересах національної безпеки, уряд України ухвалив постанову «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України „Про публічні закупівлі“, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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