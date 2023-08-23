НАЗК внесло вісім ключових підприємств білоруського ВПК до списку кандидатів на санкції — Finance.ua

НАЗК внесло вісім ключових підприємств білоруського ВПК до списку кандидатів на санкції Вчора 07:03 — Казна та Політика

НАЗК внесло вісім ключових підприємств білоруського ВПК до списку кандидатів на санкції

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до списку кандидатів на санкції вісім ключових підприємств білоруського військово-промислового комплексу, які виготовляють і постачають росії компоненти для зброї.

Про це повідомило НАЗК.

Інформацію про співпрацю підприємств із країною-агресором агентство отримало від представників білоруської опозиції.

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Так, поповнили списки потенційних кандидатів на санкції, зокрема:

підприємства з розробки та виробництва ракетної зброї, серед якої - реактивні системи залпового вогню Б-200 «Полонез» і ракетні системи Б-300РК «Полонез-М»;

постачальники обладнання для зв’язку, локальних обчислювальних систем, систем охолодження, телекомунікаційної інфраструктури;

підприємства, що займаються металообробкою і виробництвом високоточних деталей для озброєння, зокрема ракетних двигунів;

компанії, які розробляють і серійно виробляють нові системи озброєння, пристрої подвійного призначення;

виробники апаратного і програмного забезпечення систем управління військами й озброєнням.

Як зауважили в НАЗК, відповідні аналізи підтвердили використання російськими загарбниками у війні проти України технологічних комплектуючих, вироблених цими компаніями.

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Частина зі згаданих підприємств уже перебувають під санкціями в країнах санкційної коаліції. З огляду на це НАЗК уже надіслало відповідні пропозиції Службі безпеки України.

Ознайомитися з повним переліком кандидатів на санкції, зокрема серед білоруського ВПК, можна на порталі «Війна і санкції».

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Укрінформ За матеріалами:

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