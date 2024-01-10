НАЗК внесло припис Шмигалю — Кабмін не надав 131 постанову на антикорупційну експертизу Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

НАЗК внесло припис Шмигалю — Кабмін не надав 131 постанову на антикорупційну експертизу

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, за те що уряд не надав 131 постанову для проведення антикорупційної експертизи НАЗК.

Про це повідомляє НАЗК

«НАЗК внесло припис прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю щодо усунення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що протягом 2023 року Кабінет міністрів України допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» в частині не надсилання проєктів відповідних нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи.

Серед цих постанов є низка таких, що стосуються суспільно важливих сфер життя, як то затвердження бюджетів фондів соціального страхування, забезпечення житлом деяких категорій громадян, питання щодо об'єктів культурної спадщини, питання ліквідації наслідків збройної агресії рф, створення різних центрів підтримки та охорони цивільного населення тощо.

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Серед таких сфер також ті, які є лідерами за кількістю корупційних ризиків. Зокрема уряд не надіслав для проведення антикорекспертизи постанови, що стосуються питань митної сфери, перетину кордону, змін до порядків використання коштів тощо.

Національне агентство вимагає провести службове розслідування для встановлення причин та умов, що призвели до зазначених порушень, вжити заходів щодо їх усунення, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб Кабінету міністрів та відповідних центральних органів виконавчої влади.

У Національному агентстві нагадують, що приписи НАЗК є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188−46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Державною антикорупційною стратегією, затвердженою Законом України від 20 червня 2022 року № 2322-IX, а також Державною антикорупційною програмою на 2023−2025 роки, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від березня 2023 року № 220, передбачено надання повноважень Національному агентству на здійснення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів з метою виявлення в них положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупціогенних факторів), та розроблення рекомендацій щодо їх усунення.

Наразі проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції“ щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів», реєстраційний № 9457 від 4 липня 2023 року, готується для розгляду в першому читанні.

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Укрінформ За матеріалами:

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