НАЗК відновило статус пʼяти грецьких компаній-перевізників у переліку спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК відновило статус пʼяти грецьких компаній-перевізників у переліку спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції відновило статус пʼяти грецьких перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки ці компанії не виконали умови, узгоджені під час переговорів щодо виключення їх з переліку.
Про це повідомляє НАЗК.
Нещодавно українська та грецька сторони розпочали перемовини, де було запропоновано компаніям виконати такі умови:
- припинити практики вимкнення транспондерів (пристроїв для відстеження навігації суден);
- припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт;
- публічно засудити російську агресію.
Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено у 11-му пакеті санкцій Європейського Союзу. Проте ці пʼять грецьких компаній не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку «Міжнародні спонсори війни».
Як нагадали в агентстві, влітку 2022 року НАЗК надало статус спонсорів війни п’яти грецьким компаніям — Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine і TMC Tankers LTD.
Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет країни-агресора та фінансуючи російське вторгнення.
НАЗК є органом, відповідальним за систему комплаєнсу (відповідність закону діяльності компаній) у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР.
Список міжнародних спонсорів війни на порталі «Війна і санкції» є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з росії, отже, для зменшення фінансової і технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців. Одним з важелів тиску платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками і страховими компаніями для оцінки ризиків.
Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором, підкреслили у НАЗК.
Так, нещодавно ірландська компанія з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited була виключена зі списку міжнародних спонсорів війни, адже виконала усі необхідні умови, обравши шлях соціально відповідального бізнесу.
«Агентство відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку», — запевнили у НАЗК.
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