Наздогнати Tesla: Volkswagen збільшує інвестплан до 180 мільярдів євро — Finance.ua

Наздогнати Tesla: Volkswagen збільшує інвестплан до 180 мільярдів євро Сьогодні 03:09 — Технології&Авто

Наздогнати Tesla: Volkswagen збільшує інвестплан до 180 мільярдів євро

Німецький автовиробник Volkswagen AG збільшив свій п’ятирічний інвестиційний план до 180 млрд євро, оскільки компанія прагне кинути виклик лідерству Tesla у галузі електромобілів.

Про це пише Bloomberg.

Понад дві третини від загальної суми — 122 млрд євро — підуть на програмне забезпечення та електромобілі, заявила компанія у вівторок.

Попереднє оновлення поточних інвестицій VW показало, що автовиробник інвестував 89 мільярдів євро в нові технології, що становило трохи більше половини від загальної суми на той час.

«Ми поставили перед собою чіткі та амбітні цілі і прийняли необхідні рішення для оптимізації процесів», — сказав генеральний директор компанії Олівер Блюм. Цей рік «стане вирішальним для виконання стратегічних цілей і прискорення прогресу в усій групі», — додав він.

Інвестори очікують, що Блюм, який очолив компанію у вересні, розповість більше про свої стратегічні пріоритети після того, як він зосередився на виправленні хаотичного просування програмного забезпечення компанії та ретельному аналізі дорогих проєктів.

У понеділок Volkswagen оголосив про плани побудувати завод з виробництва акумуляторів у Канаді — свій перший завод за межами Європи, оскільки компанія прагне прискорити розширення на ключовому ринку США, що також включає новий завод з виробництва електромобілів у Південній Кароліні вартістю 2 мільярди доларів.

У концерні пояснили зростання витрат своїми зусиллями з виробництва акумуляторів, які включають шість заводів у Європі, а також забезпеченням сировиною для живлення електромобілів.

Очікується, що до кінця десятиліття обсяг продажу акумуляторного бізнесу PowerCo компанії складе понад €20 млрд, кажуть у VW.

При цьому концерн також інвестує в Китай — свій найбільший ринок, щоб підвищити конкурентоспроможність місцевих моделей, аби зупинити скорочення частки ринку, особливо серед електромобілів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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