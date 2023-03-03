Назад у минуле: повномасштабна війна відкинула відкриті дані до 2016 (інфографіка) — Finance.ua

Назад у минуле: повномасштабна війна відкинула відкриті дані до 2016 (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Повномасштабне вторгнення за один день відкинуло Україну на 6 років у питаннях прозорості та доступності публічної інформації. У перші дні держава закрила реєстри, аби захистити інформацію від ворога.

Про це пише Опендатабот.

Станом на початок 2022 року індекс відкритості публічних даних в Україні був на рівні 56%. Після відкриття будівельного реєстру цей показник виріс до 57,6%.

У 2023 році нове значення індексу — 43.42%. Після певної перерви деякі держоргани — розпорядники даних — почали публікувати набори, як й до великої війни.

Одним із найбільш відкритих органів стало МВС, Держстат опублікував фінансову звітність за 2021, й Мінсоцполітики регулярно оновлює дані.

Проте більшість інформації, яка потрібна для роботи бізнесу, досі залишається «під замком». Найбільш закритими розпорядниками виявились:

Державна податкова служба— закрито майже все, починаючи від реєстру платників ПДВ до інформації про податкові борги та єдиний податок. Наразі ДПС тримає дані закритими, навіть попри рекомендації Кабміну, Верховної Ради та Мінцифри;

НАЗК — декларації та реєстр корупціонерів;

Мін’юст — закрито ЄДР, напевно, найважливіший набір даних для бізнесу.

«Наразі саме закритість даних є одним із вагомих „ворогів“ бізнесу, ускладнюючи його роботу та не даючи тримати економічний фронт. Міра, яка мала б захищати інформацію від ворога, фактично створює можливості для махінацій. Ба більш, на тлі численних корупційних скандалів закритість публічних даних зменшує довіру до держави як з боку громадян, так й зі сторони міжнародних донорів. За рік від повномасштабного вторгнення ми вже маємо створити правила роботи з реєстрами під час воєнного стану та після нього. На мою думку, в першу чергу мають бути відкриті 7 реєстрів: ЄДР, ПДВ, Єдиний податок, Податковий борг, Декларацій чиновників, Корупціонерів, фінзвітність», — вважає Олексій Іванкін, СЕО Опендатаботу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.