Назад у 90-ті: авторинок рф продемонстрував найгірший результат за останні 22 роки — Finance.ua
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Назад у 90-ті: авторинок рф продемонстрував найгірший результат за останні 22 роки

Технології&Авто
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Назад у 90-ті: авторинок рф продемонстрував найгірший результат за останні 22 роки
Назад у 90-ті: авторинок рф продемонстрував найгірший результат за останні 22 роки
За 2022 рік у рф продали 626,3 тис. нових легкових автомобілів. Це одразу на 59% менше, ніж роком раніше.
Таку статистику наводить агентство «Автостат».
В умовах санкцій, зупинки заводів та масового покидання автобрендів авторинок росії продемонстрував рекордне падіння та обвалився до рівня 90-х. Продажі авто склали менше мільйона одиниць уперше з 2000 року.
В останні місяці показники продажів дещо покращилися за рахунок так званих «спрощених» Lada без ABS та подушок безпеки, однак у розрізі року обвал все одно виявився суттєвим.
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Саме Lada є лідером ринку за умов відсутності іномарок (за винятком китайських моделей). Усього продано 174,6 тис. цих авто.
Друге місце займає Kia (65,6 тис. авто), а третє Hyundai (54 тис.). Ці бренди продемонстрували падіння порівняно з 2021 роком, адже їхній імпорт і виробництво в рф зупинилися навесні і потім розпродувалися залишки зі складів.
Не дивно, що найпопулярніші авто в росії — Lada. Лідером є Lada Granta (87,9 тис. авто), а друге місце посідає Lada Niva Travel (19,3 тис. шт.). Третім став кросовер Chery Tiggo 7 Pro (19,1 тис. шт.).
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