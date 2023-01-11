Назад у 90-ті: авторинок рф продемонстрував найгірший результат за останні 22 роки — Finance.ua

Назад у 90-ті: авторинок рф продемонстрував найгірший результат за останні 22 роки 11.01.2023, 01:38 — Технології&Авто

Назад у 90-ті: авторинок рф продемонстрував найгірший результат за останні 22 роки

За 2022 рік у рф продали 626,3 тис. нових легкових автомобілів. Це одразу на 59% менше, ніж роком раніше.

Таку статистику наводить агентство «Автостат».

В умовах санкцій, зупинки заводів та масового покидання автобрендів авторинок росії продемонстрував рекордне падіння та обвалився до рівня 90-х. Продажі авто склали менше мільйона одиниць уперше з 2000 року.

В останні місяці показники продажів дещо покращилися за рахунок так званих «спрощених» Lada без ABS та подушок безпеки, однак у розрізі року обвал все одно виявився суттєвим.

Читайте також Автоконцерн Ford пішов із росії

Саме Lada є лідером ринку за умов відсутності іномарок (за винятком китайських моделей). Усього продано 174,6 тис. цих авто.

Друге місце займає Kia (65,6 тис. авто), а третє Hyundai (54 тис.). Ці бренди продемонстрували падіння порівняно з 2021 роком, адже їхній імпорт і виробництво в рф зупинилися навесні і потім розпродувалися залишки зі складів.

Не дивно, що найпопулярніші авто в росії — Lada. Лідером є Lada Granta (87,9 тис. авто), а друге місце посідає Lada Niva Travel (19,3 тис. шт.). Третім став кросовер Chery Tiggo 7 Pro (19,1 тис. шт.).

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.