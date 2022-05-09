Найстаріший банк світу доповів про падіння прибутку у 12 разів — Finance.ua

Найстаріший банк світу доповів про падіння прибутку у 12 разів

Вчора 09:25 — Фондовий ринок

Найстаріший банк світу доповів про падіння прибутку у 12 разів, www.radiosienatv.it

Monte dei Paschi di Siena, найстаріший банк світу, 6 травня доповів про прибуток у 9,7 млн євро за перший квартал року, що у 12 разів менше, ніж за той самий період рік тому.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого кварталу банк доповів про збитки у 78,6 млн євро, а за 1 квартал 2021 його прибутки склали 119,3 млн євро.

Банк повідомив, що розмір запланованого залучення капіталу залишиється на рівні 2,5 млрд євро. Доходи банку зросли на 8,7% порівняно з попереднім кварталом, переважно за рахунок продажу цінних паперів.

Monte dei Paschi відклав 111,3 млн євро на покриття збитків від кредитів. Це вдвічі менше, ніж попереднього кварталу, коли установа посилила критерії оцінки деяких поганих кредитів.

Новий CEO банку Луїджі Ловальо, колишній менеджер UniCredit, зараз переглядає стратегічний план, який Monte dei Paschi надав європейським регуляторам у грудні 2021 року. Оновлений план враховуватиме коментарі регуляторів та зміни у макроекономічній ситуації.

Довідка Finance.ua:

Monte dei Paschi di Siena — це найстаріший банк з тих, які досі працюють. Банк було засновано 27 лютого 1472 року генеральною радою Сієнської республіки. Його метою була видача мікрокредитів за невеликими відсотковими ставками тим жителям, які не мали достатнього рівня доходу;

Італія націоналізувала банк у 2017 році, коли банк не пройшов стрес-тестування;

влітку 2021 року Monte dei Paschi показав найгірші результати стрес-тестування серед усіх європейських банків. Наразі один із найбільших банків Італії UniCredit веде перемовини з урядом країни щодо викупу банку Monte dei Paschi.

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