Найшвидший MG в історії показали на фото за тиждень до презентації — Finance.ua

Найшвидший MG в історії показали на фото за тиждень до презентації Сьогодні 04:22 — Фондовий ринок

Найшвидший MG в історії показали на фото за тиждень до презентації

Електромобіль MG Cyberster означає повернення британської марки до випуску недорогих спортивних моделей. Двомісний родстер запропонують у версіях потужністю до 544 к. с.

Новий MG Cyberster повністю розсекретили до прем’єри. Електричний спортивний родстер офіційно презентують за тиждень на автошоу в Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Спортивний електромобіль MG Cyberster присвячений 100-річчю британської марки. Авто позначає повернення до витоків, адже MG прославилися саме завдяки компактним і недорогим родстерам. Очікується, що нова модель буде доступною.

Серійний спорткар MG Cyberster має вигляд стриманіший за вигляд концепт-кара. В авто довгий капот, зрушений назад салон і довгасті фари. Ліхтарі виконані у вигляді стрілок.

Розміри MG Cyberster 2024:

довжина — 4535 мм;

ширина — 1913 мм;

висота — 1329 мм;

колісна база — 2690 мм;

маса — 1850 кг.

Салон MG Cyberster поки не розсекретили, хоча на офіційних тизерах видно крісла, обшиті алькантарою. Відомо, що електрокар отримає кермо-штурвал і вигнуту віртуальну панель приладів.

Новий MG Cyberster зі старту запропонують у 314-сильній задньопривідній і 544-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість буде обмежена на 193 та 200 км/год, відповідно. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 3 с — це буде найпотужніший і найшвидший MG в історії.

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