Найшвидший MG в історії показали на фото за тиждень до презентації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найшвидший MG в історії показали на фото за тиждень до презентації

Фондовий ринок
51
Найшвидший MG в історії показали на фото за тиждень до презентації
Найшвидший MG в історії показали на фото за тиждень до презентації
Електромобіль MG Cyberster означає повернення британської марки до випуску недорогих спортивних моделей. Двомісний родстер запропонують у версіях потужністю до 544 к. с.
Новий MG Cyberster повністю розсекретили до прем’єри. Електричний спортивний родстер офіційно презентують за тиждень на автошоу в Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Спортивний електромобіль MG Cyberster присвячений 100-річчю британської марки. Авто позначає повернення до витоків, адже MG прославилися саме завдяки компактним і недорогим родстерам. Очікується, що нова модель буде доступною.
Серійний спорткар MG Cyberster має вигляд стриманіший за вигляд концепт-кара. В авто довгий капот, зрушений назад салон і довгасті фари. Ліхтарі виконані у вигляді стрілок.

Розміри MG Cyberster 2024:

  • довжина — 4535 мм;
  • ширина — 1913 мм;
  • висота — 1329 мм;
  • колісна база — 2690 мм;
  • маса — 1850 кг.
Салон MG Cyberster поки не розсекретили, хоча на офіційних тизерах видно крісла, обшиті алькантарою. Відомо, що електрокар отримає кермо-штурвал і вигнуту віртуальну панель приладів.
Новий MG Cyberster зі старту запропонують у 314-сильній задньопривідній і 544-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість буде обмежена на 193 та 200 км/год, відповідно. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 3 с — це буде найпотужніший і найшвидший MG в історії.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.