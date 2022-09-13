Найпотужніший електромобіль Audi стане конкурентом Tesla Roadster — Finance.ua

Найпотужніший електромобіль Audi стане конкурентом Tesla Roadster Вчора 22:16 — Технології&Авто

Найпотужніший електромобіль Audi стане конкурентом Tesla Roadster

В Audi готуються зняти з виробництва модель R8. Єдиний суперкар в історії німецької марки припинять випускати наприкінці 2023 року і його нове покоління не планується. Втім, на зміну їй готують спортивний електромобіль. Про це стало відомо британському виданню Autocar.

Електричний суперкар Audi з’явиться у 2025 або 2026 році. Купе допоможуть створити спеціалісти Porsche. За однією версією, вона буде побудована на платформі кросовера Macan другого покоління, за іншою — на архітектурі нових Boxster та Cayman (вони також стануть електричними).

Поки подробиць про модель небагато. Відомо лише, що електромобіль Audi стане найпотужнішим авто в історії марки. Наразі таким є 646-сильний електрокар Audi e-tron GT.

Електромобіль Audi R8 e-tron випустили лімітованою серією

За попередніми даними, віддача силової установки може перевищити 1000 к. с. Спортивний електрокар Audi зможе розганятися до 100 км/год менше ніж за 3 с, і стане конкурентом Tesla Roadster. Цілком можливо, що дизайн буде витриманий у дусі концепт-кара Audi PB18 2018 року.

Слід зазначити, що Audi R8 мала електричну версію e-tron. У 2015 році випустили лише 100 таких купе, dtlm через надто високу ціну в мільйон євро електромобілі не мали попиту.

Примітно, що побратим Audi R8, Lamborghini Huracan (суперкари побудовані на одній платформі) збереже бензиновий мотор. 2024 року дебютує нове покоління моделі і воно буде гібридним.

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