Найпопулярніший електромобіль у Європі знімуть із виробництва: причина відома — Finance.ua
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Найпопулярніший електромобіль у Європі знімуть із виробництва: причина відома

Технології&Авто
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Найпопулярніший електромобіль у Європі знімуть із виробництва: причина відома
Найпопулярніший електромобіль у Європі знімуть із виробництва: причина відома
У Renault планують відмовитись від моделі Zoe. Компактний міський електромобіль знімуть із виробництва незабаром і його друге покоління не планується. Цю інформацію підтвердив головний виконавчий директор Renault Фабріс Камболів британському виданню Autocar.
Він повідомив, що новий Renault Zoe не розробляють, тому що французький автовиробник планує на зміну йому інші компактні електрокари. Зокрема, очікуються хетчбек Renault 5 та кросовер Renault 4 у ретро-стилі.
Фабріс Камболів також заявив, що в лінійці марки буде чотири електромобілі. Крім Renault 4 і 5, випускатимуть електричні Megane та Scenic. Залишаться у модельному ряду та гібриди — Austral, Arkana, Captur та Clio.
Новий Renault 5&nbsp;стане наступником Zoe
Новий Renault 5 стане наступником Zoe
Нагадаємо, що електрокар Renault Zoe презентували в 2012 році і загалом випустили 380 тисяч авто. Наразі це наймасовіший та найпопулярніший електромобіль у Європі.
Хетчбек неодноразово оновлювали, але вік моделі вже дається взнаки і її життєвий цикл добігає кінця. Нещодавно електрокар провалив краш-тести EuroNCAP за новою методикою.
За матеріалами:
Фокус
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