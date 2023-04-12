Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку — Finance.ua

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Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку

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Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку
Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку
Лідером брендів легковиків, які в березні купували на внутрішньому ринку найбільше, залишається Volkswagen. Українці уклали майже 10 тисяч угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,4% від загальної кількості.
Про це свідчать дані дослідження Інституту досліджень авторинку.
Друге місце в рейтингу зайняв Renault (5,9%, 4,8 тис.).
Продукція російсько-радянського ВАЗу опустилася із другого на третє місце, а частка бренду поступово знижується. У березні вона склала 5,9% (4,7 тис. угод).
Таблиця: eauto.org.ua
Таблиця: eauto.org.ua
Четверту позицію зайняла Skoda з часткою 5,4% (4,4 тис.). Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5,4% та 4,3 тис. угод.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у березні зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,8 тис. угод). На друге місце знову піднявся Daewoo Lanos (сумарно разом з модифікаціями, у тому числі Sens) із 2,6 тис. угод. На третє місце опустилася Skoda Octavia (2,4 тис. угод).
Четверту сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,3 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,4 тис. угод).
Таблиця: eauto.org.ua
Таблиця: eauto.org.ua
Загалом рейтинг перепродажів вживаних легковиків на внутрішньому ринку у березні виглядає так:
  1. Volkswagen Passat — 2 819 угод
  2. Lanos & Sens — 2 636 угод
  3. Skoda Octavia — 2 387 угод
  4. Volkswagen Golf — 2 250 угод
  5. Renault Megane — 1 434 угод
  6. Ford Focus — 1 264 угод
  7. BMW 5 Series — 1 161 угода
  8. Skoda Fabia — 1 131 угода
  9. Toyota Camry — 1 116 угод
  10. Opel Astra — 1 062 угод
  11. BMW 3 Series — 1 059 угод
  12. ВАЗ 2109/99 — 1 000 угод
  13. Audi A6 — 981 угода
  14. Audi A4 — 949 угод
  15. Mercedes-Benz E-Classe — 932
Всі водії транспортних засобів завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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