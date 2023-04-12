Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку — Finance.ua

Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку

Лідером брендів легковиків, які в березні купували на внутрішньому ринку найбільше, залишається Volkswagen. Українці уклали майже 10 тисяч угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,4% від загальної кількості.

Про це свідчать дані дослідження Інституту досліджень авторинку.

Друге місце в рейтингу зайняв Renault (5,9%, 4,8 тис.).

Продукція російсько-радянського ВАЗу опустилася із другого на третє місце, а частка бренду поступово знижується. У березні вона склала 5,9% (4,7 тис. угод).

Таблиця: eauto.org.ua

Четверту позицію зайняла Skoda з часткою 5,4% (4,4 тис.). Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5,4% та 4,3 тис. угод.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у березні зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,8 тис. угод). На друге місце знову піднявся Daewoo Lanos (сумарно разом з модифікаціями, у тому числі Sens) із 2,6 тис. угод. На третє місце опустилася Skoda Octavia (2,4 тис. угод).

Четверту сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,3 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,4 тис. угод).

Таблиця: eauto.org.ua

Загалом рейтинг перепродажів вживаних легковиків на внутрішньому ринку у березні виглядає так:

Volkswagen Passat — 2 819 угод Lanos & Sens — 2 636 угод Skoda Octavia — 2 387 угод Volkswagen Golf — 2 250 угод Renault Megane — 1 434 угод Ford Focus — 1 264 угод BMW 5 Series — 1 161 угода Skoda Fabia — 1 131 угода Toyota Camry — 1 116 угод Opel Astra — 1 062 угод BMW 3 Series — 1 059 угод ВАЗ 2109/99 — 1 000 угод Audi A6 — 981 угода Audi A4 — 949 угод Mercedes-Benz E-Classe — 932

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Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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