Найнадійніші автомобілі за версією американців — Finance.ua

Найнадійніші автомобілі за версією американців
Агентство JD Power опублікувало щорічний рейтинг надійності автомобілів.
Цього разу досліджувались автомобілі 2020 модельного року. Дослідження базується на відповідях 30 062 автовласників після трьох років володіння автомобілем.
Критерієм рейтингу є кількість поломок на 100 машин.
Лідерські позиції в рейтингу надійності брендів були присуджені брендам Lexus з показником 133 несправності на 100 авто, Genesis (144) та Kia (152).
Найнадійнішими моделями названо Lexus RX і Toyota C-HR.
Також визначено переможців за класами:
- компактні авто — Kia Forte;
- компактний преміальний автомобіль — BMW 4-Series;
- компактні спортивні авто — Mini Cooper;
- середньорозмірні авто — Kia Optima;
- мінівени — Toyota Sienna;
- субкомпактні кросовери — Toyota C-HR;
- субкомпактні преміальні кросовери — BMW X2;
- компактні кросовери — Kia Sportage;
- компактні преміальні кросовери — Lexus NX;
- середньорозмірні кросовери — Chevrolet Blazer;
- середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;
- великі кросовери — Toyota Highlander;
- повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Tahoe;
- середньорозмірні пікапи — Toyota Tacoma;
- повнорозмірні пікапи — GMC Sierra;
- важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD.
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