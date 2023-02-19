Найнадійніші автомобілі за версією американців — Finance.ua

Найнадійніші автомобілі за версією американців Сьогодні 07:44 — Технології&Авто

Агентство JD Power опублікувало щорічний рейтинг надійності автомобілів.

Цього разу досліджувались автомобілі 2020 модельного року. Дослідження базується на відповідях 30 062 автовласників після трьох років володіння автомобілем.

Критерієм рейтингу є кількість поломок на 100 машин.

Лідерські позиції в рейтингу надійності брендів були присуджені брендам Lexus з показником 133 несправності на 100 авто, Genesis (144) та Kia (152).

Найнадійнішими моделями названо Lexus RX і Toyota C-HR.

Також визначено переможців за класами:

компактні авто — Kia Forte;

компактний преміальний автомобіль — BMW 4-Series;

компактні спортивні авто — Mini Cooper;

середньорозмірні авто — Kia Optima;

мінівени — Toyota Sienna;

субкомпактні кросовери — Toyota C-HR;

субкомпактні преміальні кросовери — BMW X2;

компактні кросовери — Kia Sportage;

компактні преміальні кросовери — Lexus NX;

середньорозмірні кросовери — Chevrolet Blazer;

середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;

великі кросовери — Toyota Highlander;

повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Tahoe;

середньорозмірні пікапи — Toyota Tacoma;

повнорозмірні пікапи — GMC Sierra;

важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD.

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