Найкращі для покупки у 2023 році Android-смартфони — Finance.ua

Найкращі для покупки у 2023 році Android-смартфони Сьогодні 04:01 — Фондовий ринок

Найкращі для покупки у 2023 році Android-смартфони

Редакція порталу Engadget склала список із кращих Android-смартфонів у кількох категоріях, які рекомендуються до покупки у 2023 році.

Найкращим Android-смартфоном було визнано Google Pixel 7 Pro. Зазначається, що це не найпотужніший смартфон на ринку, але нестача продуктивності у Pixel 7 Pro компенсується продуманим програмним забезпеченням від Google.

OnePlus 11 переміг у категорії кращого Android-смартфону середнього класу. Як пише Engadget, пристрій підійде для користувачів, які хочуть смартфон із великим екраном, хорошими камерами та високою продуктивністю за меншу ціну, ніж у традиційних флагманів.

Найкращим бюджетним смартфоном визнали Google Pixel 6a. Компактний пристрій з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм оснащений чіпом Google Tensor, а також 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ сховища.

Samsung Galaxy S23 Ultra назвали найкращим преміум-смартфоном. Корейський флагман оснащений продуктивним залізом, якісним екраном та однією з найкращих систем камер на ринку. Смартфон також виділяється на тлі конкурентів підтримкою стілус S Pen.

Найкращим складним смартфоном був визнаний Samsung Galaxy Z Fold4. Цей пристрій поєднує в собі смартфон і планшет — Z Fold4 оснащений двома екранами на 6,2 та 7,8 дюйма. Також наголошується, що це один із небагатьох складаних смартфонів на ринку, який отримав захист від води та пилу за стандартом IP68.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰

t4 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.