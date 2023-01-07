Найкраще Land Cruiser: Toyota готує новий розкішний позашляховик (фото) — Finance.ua
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Найкраще Land Cruiser: Toyota готує новий розкішний позашляховик (фото)

Технології&Авто
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Найкраще Land Cruiser: Toyota готує новий розкішний позашляховик (фото)
Найкраще Land Cruiser: Toyota готує новий розкішний позашляховик (фото)
У Toyota розпочали розробку нового флагманського позашляховика Century. Він з’явиться в 2023 році і стане найдорожчою та найрозкішнішою моделлю марки. Про це стало відомо сайту BestCarWeb.
Плани у японського автогіганта наполеонівські: нова модель має стати більш доступним конкурентом Bentley Bentayga та Mercedes-Maybach GLS. Орієнтовна вартість авто на японському ринку складе 10-15 мільйонів єн ($75 000 — 112 000), а в інших країнах модель буде відчутно дорожчою.
Найкраще Land Cruiser: Toyota готує новий розкішний позашляховик (фото)
Позашляховик Toyota Century 2023 за розмірами займе нішу між Toyota Land Cruiser 300 та Sequoia. Він буде досягати 5200 мм завдовжки, 1950 мм завширшки і 1750 мм заввишки при колісній базі 3000 мм.
Суворий зовнішній вигляд буде виконаний у дусі седана Toyota Century. На рендерах у авто схожі квадратні фари і хромовані радіаторні ґрати.
Незважаючи на чималі розміри, в салоні авто буде лише два ряди сидінь. Очікується, що запропонують версії на 4 та 5 місць.
Нова Toyota Century буде гібридом, як і автомобіль. Його повинні оснастити силовою установкою від седана Lexus LS — 3,5-літровим бензиновим V6 твін-турбо та електромотором сумарною потужністю 360 к. с.
За матеріалами:
Фокус
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