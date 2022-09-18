Найдорожче нові смартфони Apple обійдуться в Туреччині (список 37 країн) — Finance.ua

Найдорожче нові смартфони Apple обійдуться в Туреччині (список 37 країн) Вчора 19:47 — Особисті фінанси

Сайт nukeni показав ціни в доларах США iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max у 37 найбільших країнах.

Дані відсортовані у зростаючому порядку ціни, моделі та місткості накопичувача пристрою, пише itc.ua.

Дані про ціни iPhone 14 взяті з офіційного веб-сайту Apple у кожній із країн.

Якщо ціна на сайті не включала податкового збору, автор зведеної таблиці вираховував ціну з його урахуванням, користуючись даними з відкритих джерел — корекція була проведена для США та Канади. У цих двох країнах діють різні податкові ставки залежно від того, де відбувається покупка, тому в таблиці представлено дві ціни — для найнижчої та найвищої ставки.

Найдешевші iPhone 14 продаються у США — молодшу модель можна купити за $829.

А в Туреччині за нього ж доведеться заплатити еквівалент $1700. Ця країна, що зазнає найсильнішої інфляції, змістила з п’єдесталу Бразилію ($1400) — традиційно найдорожчими iPhone були там.

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В офіційних магазинах Apple ціни вказані у національній валюті. Залежно від курсу може змінюватись актуальна вартість у доларах у поточний момент. Відображення таблиці в інших валютах можна побачити на сайті першоджерела.

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