Найдешевші міста Європи для цифрових кочівників (інфографіка) — Finance.ua

Найдешевші міста Європи для цифрових кочівників (інфографіка) Сьогодні 18:00 — Світ

Найдешевші міста Європи для цифрових кочівників (інфографіка)

Для цифрових кочівників Європа не завжди є найдоступнішим місцем. Не кажучи вже про те, що в багатьох країнах Європи цифровим кочівникам важко залишатися надовго.

Наступні п’ять міст є одними з найдоступніших і найпопулярніших для цифрових кочівників згідно з є одними з найдоступніших і найпопулярніших для цифрових кочівників згідно з NomadList

Про це пише traveloffpath

Ці міста розташовані в країнах, які пропонують візи для цифрових кочівників або іншим чином спрощують довгострокову роботу для цифрових кочівників.

Стамбул, Туреччина

Стамбул — одне з найкращих міст Європи для цифрових кочівників. За даними NomadList, у Стамбулі можна жити за 1774 доларів на місяць.

Це прекрасне місто, яке поєднує Схід і Захід, з безліччю речей, смачною їжею, чудовими краєвидами та доступними цінами.

Кандидати повинні бути віком від 21 до 55 років, мати вищу освіту та показати заробіток не менше 3000 доларів на місяць.

Однак без візи ви все ще можете залишатися в Туреччині тільки до 3 місяців.

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Бухарест, Румунія

Ще одне чудове місто для цифрових кочівників у Європі - Бухарест.

Оцінки NomadList свідчать, що ви можете жити в Бухаресті за 1970 доларів на місяць.

Місто набирає популярності завдяки своїй доступності. У Бухаресті також є чим зайнятися, і це чудова база для знайомства з красивою сільською місцевістю Румунії.

Румунія має одну з найпростіших цифрових кочових віз у Європі зі швидким і простим процесом подачі заявки. Вам просто потрібно буде довести, що ви заробляєте не менше 4000 доларів на місяць.

Рієка, Хорватія

Хоча прибережні міста Дубровник і Спліт є популярними напрямками для цифрових кочівників у Хорватії, менш відоме місто Рієка насправді є більш доступним.

Ви можете жити в Рієці приблизно за 1902 долари на місяць. Це бюджетне портове місто відоме як ворота до багатьох островів. Це також менш ніж за дві години їзди від столиці Хорватії Загреба та чудової природи — національного парку Плітвіцькі озера.

Хорватія має одну з найдоступніших цифрових віз для кочівників із місячним заробітком приблизно 2750 доларів. Віза дозволяє перебувати в Хорватії до одного року.

Фару, Португалія

Португалія є найдешевшою країною в Західній Європі з кількома містами, де ви можете жити менше ніж за 2000 доларів на місяць як цифровий кочівник.

Найкращим серед них є Фару, місто на півдні Португалії вздовж Алгарве.

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Життя у Фаро обійдеться вам приблизно в 1947 доларів на місяць — непогана ціна в обмін на життя в мрійливому спокійному місті вздовж одного з найкрасивіших узбережжя світу.

Португалія пропонує цифрову кочову візу, яка дозволяє проживати в країні до одного року. Ви повинні заробляти не менше 3550 доларів на місяць.

Скоп'є, Північна Македонія

Скоп'є - недооцінене європейське місце для цифрових кочівників і найдешевше місто в цьому списку!

Що стосується європейських міст, вам буде важко знайти нижчу вартість життя, ніж у Скоп'є, де ви можете прожити лише на 1351 долар на місяць.

Скоп'є — дивовижне химерне місто, яке ідеально підходить для цифрових кочівників. Він маленький, безпечний і доступний. Північна Македонія наразі не пропонує візи для цифрових кочівників, але оскільки країна не входить до ЄС або Шенгенської зони, більшість мандрівників можуть залишатися в країні до 3 місяців без візи.

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