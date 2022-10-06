Найдешевші авто з коробкою-автоматом – топ-5 пропозицій на ринку України — Finance.ua

Найдешевші авто з коробкою-автоматом – топ-5 пропозицій на ринку України Вчора 03:32 — Технології&Авто

Раніше автомобіль, облаштований коробкою-автоматом, знаходився у сегменті машин преміум-класу. Але сучасні реалії цінової політики вражають: інколи автівка на механіці навіть дорожча.

В умовах війни, коли долар різко підскочив, як і вартість майже всіх послуг й товарів, не дивно, що подорожчали транспортні засоби. Якщо говорити про вживані автомобілі, можливо знайти модель за 5 тисяч доларів і нижче, не маючи необхідності постійно використовувати педалі та важелі, що є вагомою перевагою в місті.

Проте нові авто, навіть найбільш дешеві, не порадують своєю ціною. Наприклад, в Україні середня вартість найдешевшого автомобіля з АКПП встановилася на рівні 11-12 тис. доларів. Ці варіанти вважаються бюджетними.

Отож розглянемо, що пропонують продавці на українському ринку та які існують моделі з автоматичною коробкою передач за мінімально низькою ціною.

Hyundai i10 Active Plus

Модель доступна для покупки, починаючи від 12 тисяч доларів. Серед переваг — компактність, отже — невеликі витрати палива. Дизайн поєднує спортивний стиль та міську практичність, також всередині вбудовано електрорегулювання та обігрів дзеркал заднього виду. Максимально допустима маса — 1410 кг, а час розгону до 100 км/год становить 14.8 с.

FAW X40 Individual

Власник отримає у користування атмосферний двигун з 6-ступеневим гідротрансформаторним автоматом. Об’єм паливного бака дорівнює 50 літрам, а вантажопідйомність — 375 кг. Всередині сидіння обшиті комбінованою шкірою, а матеріали салону включають контрастну стрічку, екошкіру та пластик. За всі переваги автомобіля доведеться віддати продавцю близько 13 тисяч доларів.

Peugeot Active

На одну тисячу дорожче продають модель з класичним 6-ступеневим автоматом Aisin. Автівка облаштована підігрівом зони двірників, металевим захистом піддону картера. Тканинна обшивка сидінь — темний матеріал від Oline Grey Dolmen з механічним регулюванням по висоті та підігрівом. Дизайн все ще підлаштований під принцип ергономічності, що доводить високоякісне оздоблення. Вартість — від 14 тисяч доларів.

Chevrolet Cobalt

Машина укомплектована трьома чотирициліндровими бензиновими двигунами, що допомагає регулювати і контролювати витрати палива, зменшуючи їх при необхідності. Всередині вбудовано 4 подушки безпеки, кондиціонер, задні протитуманні ліхтарі, аудіосистема з CD, ABS, бортовий комп’ютер, система контролю тяги TC. Весь цей набір може стати власністю покупця за 15 тисяч доларів.

JAC JS3

Останній варіант у рейтингу найдешевших авто, доступних для покупки в Україні. Ціну в 16 тисяч доларів не можна назвати низькою, але ринок встановлює вартість залежно від багатьох чинників, на які не можуть впливати пересічні водії. JAC JS3 має великий 600-літровий багажник, 1,6-літровий 119-сильний двигун, який працює в парі з варіатором. Всередині доступні для користування клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, камера заднього виду, парктронік та ESP.

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