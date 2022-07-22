Найбільший європейський порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень із росією — Finance.ua

Найбільший європейський порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень із росією
Один із найбільших за вантажообігом портів у Європі та світі — порт Роттердама в Нідерландах — вирішив припинити контейнерні перевезення до росії та з неї.
Про це йдеться в повідомленні на сайті порту від 22 липня.
«Контейнерні перевезення до росії та у зворотному напрямку припинилися», — йдеться в заяві.
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Ще до ухвалення нового пакету обмежувальних заходів деякі компанії відмовилися співпрацювати з росією. 1 березня оператор порту Гамбурга оголосив про зупинення обробки вантажів до російських портів, а 22 березня найбільший контейнерний перевізник Maersk заявив про фактичне припинення роботи в росії.
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