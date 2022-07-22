Найбільший європейський порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень із росією — Finance.ua
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Найбільший європейський порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень із росією

Фондовий ринок
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Найбільший європейський порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень із росією
Найбільший європейський порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень із росією
Один із найбільших за вантажообігом портів у Європі та світі — порт Роттердама в Нідерландах — вирішив припинити контейнерні перевезення до росії та з неї.
Про це йдеться в повідомленні на сайті порту від 22 липня.
«Контейнерні перевезення до росії та у зворотному напрямку припинилися», — йдеться в заяві.
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Заборона на доступ до європейських портів для російських суден передбачена ще п’ятим пакетом санкцій проти росії.
Ще до ухвалення нового пакету обмежувальних заходів деякі компанії відмовилися співпрацювати з росією. 1 березня оператор порту Гамбурга оголосив про зупинення обробки вантажів до російських портів, а 22 березня найбільший контейнерний перевізник Maersk заявив про фактичне припинення роботи в росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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