Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT — Finance.ua
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Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT

Технології&Авто
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Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
Найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія із виробництва напівпровідників TSMC, яка розташована на Тайвані, веде перемовини про будівництво свого першого європейського заводу в німецькому Дрездені.
Про це повідомляє Financial Times.
Тайванська компанія відправить групу керівників вищої ланки до Німеччини на початку наступного року, щоб обговорити рівень державної підтримки майбутнього заводу й спроможності місцевого ланцюга постачання.
Для керівників TSMC ця поїздка буде другою за останні шість місяців, очікується, що остаточне рішення про інвестування мільярдів доларів у завод, будівництво якого може розпочатися вже у 2024 році, буде ухвалене незабаром після цього.
Минулого року клієнти TSMC просили компанію розглянути питання будівництва заводу в Європі, але після вторгнення росії в Україну попередній розгляд призупинили.
Саме зростання попиту європейських автовиробників на чипи місцевого виробництва змусив TSMC переглянути своє рішення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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