Найбільший видобувач срібла в росії через санкції має проблеми зі збутом злитків — Finance.ua

Найбільший видобувач срібла в росії через санкції має проблеми зі збутом злитків Вчора 20:41 — Фондовий ринок

Найбільший у рф видобувач срібла Polymetal заявив про накопичення на своїх складах зливків срібла через складності зі збутом.

Компанія зазначила, що вона зараз не має надійних каналів експорту та можливостей збуту на внутрішньому ринку, а доступ до колишніх ринків закрили санкції.

У Polymetal додали, що ведуть переговори про постачання з міжнародними комерційними та промисловими структурами.

«Очікується, що у 2022 році частка срібних зливків у структурі реалізації становитиме менше 5%», — зазначила Polymetal. Фізичні обсяги накопиченого металу не розкриваються з міркувань безпеки, заявив представник компанії.

Polymetal раніше продавала срібло у зливках до Європи, тепер це неможливо через санкції західних країн проти росії, кажуть представники компанії.

Сама Polymetal не потрапила під санкції, але постраждала від виходу інвесторів після початку вторгнення рф в Україну, писала Financial Times.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.