Найбільший видобувач срібла в росії через санкції має проблеми зі збутом злитків — Finance.ua
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Найбільший видобувач срібла в росії через санкції має проблеми зі збутом злитків

Фондовий ринок
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Найбільший у рф видобувач срібла Polymetal заявив про накопичення на своїх складах зливків срібла через складності зі збутом.
Про це йдеться у заяві компанії.
Компанія зазначила, що вона зараз не має надійних каналів експорту та можливостей збуту на внутрішньому ринку, а доступ до колишніх ринків закрили санкції.
У Polymetal додали, що ведуть переговори про постачання з міжнародними комерційними та промисловими структурами.
«Очікується, що у 2022 році частка срібних зливків у структурі реалізації становитиме менше 5%», — зазначила Polymetal. Фізичні обсяги накопиченого металу не розкриваються з міркувань безпеки, заявив представник компанії.
Polymetal раніше продавала срібло у зливках до Європи, тепер це неможливо через санкції західних країн проти росії, кажуть представники компанії.
Сама Polymetal не потрапила під санкції, але постраждала від виходу інвесторів після початку вторгнення рф в Україну, писала Financial Times.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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