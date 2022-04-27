Найбільший в історії України конфіскований хабар перерахували на ЗСУ. Це 6 мільйонів доларів — Finance.ua
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Найбільший в історії України конфіскований хабар перерахували на ЗСУ. Це 6 мільйонів доларів

Вчора 10:32Казна та Політика
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Найбільший в історії України конфіскований хабар перерахували на ЗСУ. Це 6 мільйонів доларівНайбільший в історії України конфіскований хабар перерахували на ЗСУ. Це 6 мільйонів доларів, nabu.gov.ua
Найбільший в історії України конфіскований хабар перерахували на потреби Збройних Сил України, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
Чиновник намагався підкупити цими грішми керівників антикорупційних органів.
«У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем Державної податкової служби в Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів. Їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця. «Послугу» оцінили в 5 мільйонів доларів, ще мільйон доларів посадовець ГУ ДПС узяв собі «зверху», — пояснюють у НАБУ.
Фото: НАБУ Фото: НАБУ
Арешт із коштів зняли 19 квітня за рішенням Вищого антикорупційного суду.
«Завдяки цьому 6 мільйонів доларів (понад 170 мільйонів гривень) уже перерахували на потреби обороноздатності держави», — додають у НАБУ.
За матеріалами: The Village Україна
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