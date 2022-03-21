Найбільший у світі виробник насосного обладнання призупиняє виробництво на заводі в рф — Finance.ua

Найбільший у світі виробник насосного обладнання призупиняє виробництво на заводі в рф

Вчора 09:14 — Фондовий ринок

Данська компанія Grundfos — найбільший у світі виробник насосного обладнання — тимчасово припиняє виробництво на території рф, а також не буде приймати замовлення з росії та білорусі.

Про це повідомив у Telegram бізнесмен, ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

У Grundfos є власні виробничі потужності в росії.

"Минулого року насоси Grundfos були виявлені в Криму в обхід санкцій, що спричинило скандал (тоді там також знайшли обладнання Siemens).

Ми планували мітинг біля офісу Grundfos у Данії, проте з нами зв’язався співробітник компанії та поділився офіційним листом Grundfos, що ті відправили на своїх партнерів у росії та білорусії. Мені дозволили опублікувати цього листа", — написав Дубілет.

У листі, зокрема, йдеться, що компанія вирішила тимчасово призупинити діяльність в рф і білорусі.

Це означає, що Grundfos тимчасово призупинить виробництво продукції на заводі в рф та роботу офісів продажів в рф і білорусі.

При цьому, компанія не буде закривати завод в рф та офіси в рф і білорусі, і відновить їх діяльність, «як тільки дозволить ситуація».

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