Найбільший у світі контейнерний оператор вирішив ліквідувати російську «дочку» — Finance.ua
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Найбільший у світі контейнерний оператор вирішив ліквідувати російську «дочку»

Фондовий ринок
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Найбільший у світі контейнерний оператор вирішив ліквідувати російську «дочку»
Найбільший у світі контейнерний оператор вирішив ліквідувати російську «дочку»
Найбільший у світі контейнерний оператор Maersk вирішив ліквідувати російську «доньку» з контейнерних перевезень.
Рішення про ліквідацію компанії прийняв єдиний учасник ТОВ Маєрськ.
За даними ЄДРЮЛ на 2 листопада, 100% статутного капіталу ТОВ Маерськ належить засновнику — данський Maersk Line Agency Holding A/S.
За даними аналітичної системи СПАРК-Інтерфакс, виторг компанії з РСБУ в 2021 році становив 845,9 млн рублів (приблизно $13,61 млн за офіційним курсом).
Вимоги кредиторів цієї компанії можуть бути заявлені протягом двох місяців з моменту опублікування оголошення в журналі Вісник державної реєстрації.
Раніше повідомлялося, що Maersk йде з російського ринку. Компанія досягла угоди про продаж своєї частки у російському портовому операторі Global Ports Investments і більше не працюватиме з російськими юридичними особами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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