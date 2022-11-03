Найбільший у світі контейнерний оператор вирішив ліквідувати російську «дочку» — Finance.ua

Найбільший у світі контейнерний оператор вирішив ліквідувати російську «дочку»
Найбільший у світі контейнерний оператор Maersk вирішив ліквідувати російську «доньку» з контейнерних перевезень.
Рішення про ліквідацію компанії прийняв єдиний учасник ТОВ Маєрськ.
За даними ЄДРЮЛ на 2 листопада, 100% статутного капіталу ТОВ Маерськ належить засновнику — данський Maersk Line Agency Holding A/S.
За даними аналітичної системи СПАРК-Інтерфакс, виторг компанії з РСБУ в 2021 році становив 845,9 млн рублів (приблизно $13,61 млн за офіційним курсом).
Вимоги кредиторів цієї компанії можуть бути заявлені протягом двох місяців з моменту опублікування оголошення в журналі Вісник державної реєстрації.
Раніше повідомлялося, що Maersk йде з російського ринку. Компанія досягла угоди про продаж своєї частки у російському портовому операторі Global Ports Investments і більше не працюватиме з російськими юридичними особами.
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