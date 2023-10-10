Найбільший приватний девелопер Китаю Country Garden опинився на межі дефолту — Finance.ua

Найбільший приватний девелопер Китаю Country Garden опинився на межі дефолту Сьогодні 18:12 — Нерухомість

Найбільший приватний девелопер Китаю Country Garden опинився на межі дефолту

Найбільший приватний девелопер Китаю, Country Garden, попередив про можливий дефолт за своїми міжнародними боргами, що стане значним ударом по сектору нерухомості країни, який перебуває в скрутному становищі.

Компанія, яка має близько 200 млрд дол. зобовʼязань і близько 10 млрд дол. доларового боргу, заявила, що пропустила платіж у розмірі 470 млн гонконгських доларів (60 млн дол) за деякими своїми боргами.

Country Garden також очікує, що «не зможе виконати всі свої платіжні зобов’язання», коли настане термін їх сплати.

«Така несплата може призвести до того, що кредитори групи вимагатимуть прискорення виплати відповідної заборгованості перед ними або вжиття заходів примусового стягнення», — заявила компанія.

У заяві також підкреслюється раптове погіршення фінансового стану Country Garden, яка до цього часу в цьому році витримувала загальносекторальну кризу на ринку нерухомості після дефолту свого конкурента Evergrande у 2021 році.

Потенційний дефолт також посилює занепокоєння щодо сектору нерухомості Китаю, який зазвичай забезпечує понад чверть економічної активності країни, але вже два роки страждає від затримок у будівництві після хвилі дефолтів за облігаціями забудовників, а також падіння попиту, додає FT.

Country Garden повідомила, що її продажі за перші дев’ять місяців року знизилися на 44% порівняно з аналогічним періодом 2022 року і впали у вересні шостий місяць поспіль.

У серпні Country Garden пропустила виплати за міжнародними облігаціями, що спричинило 30-денний пільговий період, протягом якого вона ледь уникнула дефолту минулого місяця. У вівторок компанія заявила, що не планує здійснювати виплати «протягом відповідних пільгових періодів», один з яких закінчується наступного тижня.

Останніми місяцями Пекін збільшив підтримку сектору нерухомості та знизив ставки, а окремі міста також пом’якшили політику, спрямовану на стримування перегріву цін. Однак перспективи галузі затьмарює невизначеність щодо невирішених дефолтів", — додає видання.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.